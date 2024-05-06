Звезда OnlyFans рассказала о неожиданном последствии увеличения груди

Американская модель OnlyFans Кайла Лорен заявила, что операция по увеличению груди помогла ей преодолеть расстройство пищевого поведения. Неожиданное последствие маммопластики она раскрыла в подкасте Inside OnlyFans, видео доступно на YouTibe.

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По словам Лорен, ее расстройство пищевого поведения достигло пика, когда она училась в колледже. В то время звезда OnlyFans постоянно изнуряла себя тренировками и каждый день высчитывала, что и в каком объеме она съест завтра.

«Если я выходила за рамки — например, съедала две ложки арахисового масла вместо одной, — я либо срывалась и объедалась, либо на следующий день наказывала себя и делала дополнительные упражнения», — рассказала девушка.

Лорен назвала операцию по увеличению груди началом своего выздоровления. Она пояснила, что из-за сильных болей практически два месяца не могла тренироваться.

«Тогда я набрала около 20 фунтов (девять килограммов — прим. «Ленты.ру»), потому что стала больше есть. И это позволило мне перезагрузиться», — добавила модель OnlyFans.

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