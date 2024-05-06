Избежать осложнений после маммопластики поможет опытный хирург

После операции по увеличению груди (маммопластики) возможны как стандартные осложнения (болевые ощущения, отечность, синяки), так и специфические (смещение импланта, деформация груди и т.д.). Об этом в беседе с РИАМО рассказал пластический хирург Вардан Аршакян. Чтобы избежать неприятных последствий, он посоветовал обращаться к квалифицированным специалистам.

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"После операции следует неукоснительно следовать рекомендациям доктора, не снимать компрессионное белье раньше срока, исключить физические нагрузки как минимум на месяц и беречь грудь от травм", - продолжил хирург.

Он добавил, что к осложнениям после операции приводят три ключевых фактора: несоблюдение рекомендаций, ошибки и просчеты врача, а также индивидуальные особенности организма.

Пластический хирург Елена Миронова до этого объяснила, почему в Москве подорожала маммопластика. По ее словам, рост цен связан с усложнившейся доставкой имплантов, анестезиологических препаратов и шовных материалов иностранного производства. Кроме того, увеличился спрос.

Она отметила, что в России в ближайшие годы запланирован запуск завода по изготовлению силиконовых имплантов для груди и ягодиц. Такая продукция, по ее словам, решит проблему дорогостоящего импорта, однако пока профессиональному сообществу отечественный продукт еще не представлен.