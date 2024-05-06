Певица Альбина Джанабаева порадовала поклонников фото в купальнике

Бывшая солистка «ВИА Гры» Альбина Джанабаева порадовала поклонников фото в купальнике. Снимок появился на странице исполнительницы в социальной сети.

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На кадрах певица в белом бикини, прикрытом прозрачной туникой. При этом волосы звезды убраны в пучок, а в качестве аксессуара Джанабаева выбрала темные очки. Поклонники певицы оценили снимок, отметив, что она в отличной форме и как всегда неотразима.

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Между тем, Джанабаева является матерью троих детей, троих из которых родила в браке к Валерием Меладзе. Супруги воспитывают 20-летнего Константина, 9-летнего Луку и 3-летнюю Агату.

Недавно Джанабаева рассказала, что опечалена смертью близкого человека. Об этом она рассказала на своей странице в социальной сети, подкрепив пост черно-белым фото мужчины. Правда, его личность певица предпочла скрыть. Также летом прошлого года в сети появилась информация о разладе в отношениях Альбины Джанабаевой и Валерия Меладзе.