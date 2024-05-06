Модель Памелу Андерсон засняли без макияжа и в сияющей мини-юбке

Актриса и модель Playboy Памела Андерсон была замечена 5 мая в Нью-Йорке. Фотографии знаменитости опубликованы на сайте Daily Mail.

© globallookpress

56-летняя Памела Андерсон посетила вечеринку MONSE Maison, которая прошла в преддверии бала Института костюма Met Gala. Для светского мероприятия актриса выбрала белую рубашку, которую сочетала с сияющей мини-юбкой и бежевыми туфлями на каблуках. Модель Playboy отказалась от макияжа и укладки.

© Lenta.ru

Памела Андерсон объяснила в интервью The Daily Telegraph, зачем ходит без макияжа. Актриса призналась, что не стесняется показывать себя настоящей и появляется на светских мероприятиях без косметики.

"Я хотела, чтобы все было по-настоящему. Никакого специального освещения и прочих украшательств. Мне просто нужно было быть самой собой, это желание буквально требовало выхода. Я почувствовала, что мне действительно нужно поделиться тем, кем я была, кто я есть, и это мне дало такое ощущение свободы!" — заявила Андерсон.

В апреле модель Playboy выложила фотографию, сделанную в своем огороде. Она позировала в белом свитере, который сочетала с макси-юбкой с цветочным принтом.