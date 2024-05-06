«Турецкие зубы»: что это и почему лучше не пробовать

В погоне за идеальной улыбкой люди идут на многие жертвы. В последние годы большую популярность набрал тренд «турецких зубов». О том, что это и почему не стоит так рисковать своим здоровьем и внешностью, мы поговорили со стоматологом Лилией Викторовой.

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Быстро, просто и недорого

Основной момент, который манит клиентов турецких стоматологических клиник — цена. Лилия:

«Многие стоматологические процедуры здесь, в Турции, настолько популярны, что местные считают лечение чем-то вроде похода на маникюр».

И действительно, цена на эстетические процедуры в Турции несравнима с московскими или европейскими.

Что такое «зубы по-турецки»

Суть процедуры создания турецких зубов — получение ослепительно-белой улыбки. Лилия:

«Забудьте здесь про брекеты, турецкие врачи освоили быстрый способ исправления любой кривизны. Они просто стачивают зубы под корешки и делают коронки неестественного цвета».

Конечно, такая улыбка выглядит максимально фейково, но запрос на такую процедуру просто огромен.

Как проходит процедура

Свои натуральные зубы врач стачивает до пеньков, затем надевает коронки и прижигает десна лазером, чтобы таким образом запечатать проем между десной и новым зубом. Наш эксперт поясняет, что такой способ пусть и быстрый, не требующий особых затрат, однако помните, что вы лишаетесь здоровья зубов, ради сомнительного эффекта, который, откровенно говоря, на редкого любителя и сорвать восхищение окружающих на родине едва ли получится.

Лилия:

«Хочу отметить, что процедура очень болезненная, особенно если у вас есть проблемы с чувствительностью зубов. Кроме того, под коронками может начаться бактериальный процесс, если между десной и зубом останется даже мелкий зазор. Придется все снимать и переделывать».

Кому стоит решиться на процедуру, а кому — подумать

Соглашаться на подобного рода манипуляции наш эксперт рекомендует людям, чьи натуральные зубы едва ли подлежат восстановлению — крошатся, темнеют без возможности восстановления и требуют эстетической коррекции. Если же вы не испытываете проблем с внешним видом зубов, стоит задуматься о менее травматичных манипуляциях — профессиональное отбеливание, установка элайнеров или брекетов, а также, в крайнем случае, виниров с прозрачным краем для большей естественности.