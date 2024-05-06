Стилист Рогов призвал россиянок носить пижамные штаны на улице
Стилист Александр Рогов назвал модный тренд на весну и лето 2024 года. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.
Специалист призвал россиянок носить пижамные штаны в тонкую полоску на улице.
«Если у вас есть пижамные штаны в тонкую полоску — смело носите их в городе!» — посоветовал он.
При этом сочетать данный предмет гардероба эксперт порекомендовал с футболками, толстовками, жакетами или косухами.
«Будьте собой!» — заключил Рогов.
Ранее в апреле стилист Владислав Лисовец назвал голые ноги абсолютным трендом весны и лета. По словам модного эксперта, в текущем и следующем сезонах актуальными окажутся наряды в эстетике 2000-х годов. Среди них — брюки и юбки на бедрах.
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