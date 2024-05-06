Пять средств с SPF, которые можно сделать своими руками

Лето еще не наступило, а солнце уже активно греет — самое время начать пользоваться средствами с SPF. Однако, чтобы защитить кожу от вредных воздействий ультрафиолета совсем необязательно тратиться на дорогие крема. Солнцезащитные средства можно сделать и дома самим. Вот несколько действенных рецептов.

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Питательная маска

За полчаса до выхода из дома нанесите эту питательную маску, которая убережет вашу кожу от вредного воздействия солнечных лучей и обветривания. Для этого смешайте один сырой желток, 1 ч. л. оливкового масла и 1 ч. л. сока лимона. Хорошенько очистите кожу, нанесите маску на 15 минут, смойте водой. Средство отлично подойдет для нормальной и сухой кожи.

Настой из огурца

Это средство подойдет, если у вас жирная или комбинированная кожа. Замочите семена огурца в водке в пропорции 1:10. Поставьте настой в темное прохладное место на 2 недели. После этого в том же соотношении разбавьте его водой. Протирайте лицо утром, вечером и каждый раз перед выходом на улицу. Кроме солнцезащитного эффекта у настоя также есть осветляющее действие.

Крем по типу кожи

Сначала готовим травяную основу, подходящую под тип кожи. Например, отвар ромашки (для нормальной кожи), крапивы (для сухой), календулы (для жирной), мяты (для чувствительной). Далее берем 1 ч. л. кокосового масла, добавляем 2 ч. л. масла семян малины, 1 ч. л. эмульсионного воска. Все ингредиенты растопить не водяной бане, после чего взбить миксером до легкой пены. Затем аккуратно влить тонкой струйкой 30 мл охлажденного травяного настоя. Перемешать и добавить 1 ч. л. оксида цинка.

Крем от загара

Аккуратно смешайте 3 ст. л. масла кокоса, ши или какао с 1 ст. л. порошка оксида цинка. Обратите внимание, что при использовании кокосового масла крем получится более жидким, а при использовании ши или какао — густым. Можно смешать все три вида масла, чтобы получить более однородную массу.

По желанию добавьте несколько капель витамина Е — он имеет заживляющие и антиоксидантные свойства. Также для аромата добавьте несколько капель любого эфирного масла, которое вам нравится. А если вы планируете отдыхать там, где водятся комары, добавьте несколько капель эфирного масла цитронеллы. Это убережет вас от укусов насекомых. Фактор защиты в таком креме — SPF 50.

Омолаживающий крем

Средство не только защитит от солнца, но еще и окажет антиоксидантный, увлажняющий и лифтинг-эффект. Растопите на водяной бане 2 ст. л. масла какао, добавьте 2 ст. л. масла авокадо. Снимите с огня, добавьте по 2 ст. л. масла семян малины и оксида цинка. Остудите, готовый крем держите в холодильнике.