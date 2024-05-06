Оказалось, что анорексички сильнее полных девушек не удовлетворены фигурой

Участницы проанорексичных сообществ оказались более недовольны своим телом и более чувствительны к отвержению из-за внешности, чем бодипозитивные девушки. Об этом «Газете.Ru» рассказали в МГППУ.

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Авторы опросили участников двух онлайн-сообществ, посвященных красоте: где обсуждались расстройства пищевого поведения и наоборот — тематика бодипозитива. В исследовании приняли участие 562 девушки и молодые женщины в возрасте 15–30 лет. Участницы бодипозитивных сообществ оказались старше по возрасту (23-30 лет), чем проанорексичных сообществ (15-17 лет). Все девушки ответили на вопросы специальной анкеты.

Результаты показали, что участницы проанорексичных сообществ более тревожны, не уверены в себе и эмоционально нестабильны, то есть имеют высокий уровень невротизма. Он связан с негативным восприятием своего тела, что может привести к неудовлетворенности и сравнению себя с другими по привлекательности. Невротизм также усиливает чувствительность к отвержению, что может усиливать стремление к идеальному телу.

В отличие от них, участницы бодипозитивных сообществ более ответственны, дисциплинированны и уравновешены.

По словам исследователей, проанорексичные сообщества привлекают молодых девушек, которые постоянно сравнивают себя с другими и имеют искаженный образ своего тела. Поощрение ограничительных стратегий пищевого поведения и идеала худобы в таких сообществах может усугубить их проблемы. Участницы бодипозитивных сообществ больше обращают внимание на социальный контекст и межличностные связи, но их образ тела может меняться в зависимости от социального окружения. Включенность в бодипозитивные сообщества может положительно влиять на участниц, если они получают принятие и одобрение.