Одежда в стиле гангстеров стала трендом у мужчин

Одежда в стиле гангстеров из сериала режиссера Гая Ричи «Джентльмены» стала трендом у мужчин. Об этом «Ленте.ру» рассказала руководитель категории Fashion СDEK.Shopping Елизавета Попова.

© Кадр из фильма "Джентельмены"

Выяснилось, что после выхода картины увеличилось количество поисковых запросов на тему предметов гардероба, которые носили герои в эпизодах. Например, пользователи сети искали следующие фразы: «плоская кепка», «наряд из твидового пиджака», «винтажные часы» и «эстетика Тео Джеймса» — данный актер исполнил в сериале главную роль.

Кроме того, бренды, представленные в сериале, заявили о заметном росте продаж. В частности, марка Cordings распродала все брючные костюмы Wincanton, который носила леди Сабрина, и пальто Фредди Follifoot — теперь их можно приобрести только по предзаказу.

По словам модного эксперта, чтобы воплотить гангстерские образы персонажей «Джентльменов» следует приобрести свитера крупной вязки, классические костюмы и яркие аксессуары — очки с золотой оправой и акцентные часы. При этом для повторения стиля главного героя-аристократа необходимо купить вощеную куртку и вельветовые рубашки.

В апреле был назван самый популярный модный бренд в мире. Эксперты платформы Lyst, специализирующейся на анализе потребительского поведения в фэшн-индустрии, заявили, что рейтинг возглавила итальянская марка Miu Miu.