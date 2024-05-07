Чем удивил главный бал мира Met Gala

В весеннем Нью-Йорке завершилось одно из главнейших событий в мире моды — благотворительный бал Института костюма Met Gala. На этот раз дресс-код «модного Оскара», который ежегодно проходит в Метрополитен-музее, получил название «Сад времени».

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Некоторые гости буквально поняли тему мероприятия: теннисистка Мария Шарапова и модель Джиджи Хадид предстали перед публикой в цветочных платьях, а многие гости по традиции оголились прямо на дорожке — среди них оказались манекенщица Эмили Ратаковски в прозрачном наряде Versace и Doja Cat в «голом» платье. Чем еще звезды удивляли поклонников на прошедшем балу — в галерее «Ленты.ру».

Американская актриса Зендея спустя пять лет Джона Гальяно, созданное на основе архивного платья Dior 1999 года. Наряд декорировали гроздьями темного винограда и аппликацией в виде цветка на плече.

The New York Times отмечает, что супермодель и актриса Эмили Ратаковски вновь показала на дорожке Met Gala свою любовь к обнажению и роскоши.

«Я носила вещи, в которых мне было некомфортно, и я чувствую, что это видно. В этом году все по-другому. Я чувствую себя очень естественно», — призналась она.

Знаменитость предстала перед камерами в прозрачном платье Versace из архивной коллекции осень-зима 2001 года. Наряд украшали множество сияющих кристаллов и длинный шлейф. При этом видно, что Ратаковски не стала надевать под него нижнее белье, демонстрируя на публику обнаженную грудь. На вопрос журналистов, что на ней надето, она прямо ответила, что ничего.

Две главные звезды вечера — Лана Дель Рей и Ким Кардашьян — неожиданно встретились на дорожке и порадовали поклонников совместными снимками. Певица, которая не появлялась на Met Gala с 2018 года, на этот раз выбрала кастомное платье Alexander McQueen, отсылавшее к архивному образу из осенней коллекции модного дома от 2006 года. Шон МакГир хотел прославить мастерство ателье в современном ключе — в результате получилось корсетное платье из шелка, двойного жоржета и тюля, расшитое вручную чеканными ветвями боярышника из бронзы, вдохновленными скульптурами швейцарского художника Альберто Джакометти. Для завершения образа модельер придумал для исполнительницы головной убор из тюлевой вуали и натуральных веток боярышника.

Кардашьян же, не изменяя своему стилю, появилась на балу в прозрачном платье Margiela с металлическим корсетом и блестящим цветочным принтом. «Приглушить» образ телезвезды стилисты решили небрежной укладкой и серым кардиганом, которым она прикрыла оголенные плечи.

Ирина Шейк привыкла приятно удивлять публику — на этот раз авторы ее наряда вдохновлялись воздухом. Российская супермодель вышла на ковровую дорожку в блестящем платье Swarovski, которое более 200 часов вручную расшивали 84 тысячами кристаллов бренда.

«Вечная красота прозрачного кристального цвета и его сияние вдохновили на создание образа, который идеально отражает нежную, но мощную сущность воздуха», — рассказала дизайнер Джованна Энгельберт.

Харрис Рид, который неделями создавал платье для Деми Мур из старинных архивных обоев, решил комплиментарно подчеркнуть образ своей подопечной. Дизайнер появился на дорожке в бирюзовом платье и массивном головном уборе, которые покрывал природный принт.

«Мода должна быть связана с риском, весельем и прославлением красоты и творчества. Поэтому Деми была готова стать цветочным шипом», — высказался модельер о своей работе и добавил, что при создании платья вдохновлялся ожерельем ювелирного дома Cartier, которое красовалось на шее актрисы.

За несколько дней до Met Gala рэперша Doja Cat интриговала поклонников весьма экстравагантными образами. Обмотав интимные части тела прозрачным скотчем, она McDonald’s, а также посетила ювелирный магазин в одних стрингах и простыне.

На сам Met Gala исполнительница надела мокрое платье-футболку длины макси Vetements, сквозь ткань которой была видна ее обнаженная грудь. По словам артистки, ей пришлось использовать одно средство, чтобы сделать ткань на себе влажной.

«Я не должна раскрывать секрет, но это гель для волос», — призналась она.

При этом внимание журналистов также привлек драматичный макияж знаменитости. Звездная визажистка Пэт Макграт оформила ей глаза в стиле smoky eyes, добавив графичные стрелки и сияющие слезы.

Дизайнер бренда Windowssen Сенсен Лии из Китая прославился своими футуристическими и инопланетными работами. Специально для рэперши Карди Би создал платье в готическом стиле, оформив его огромным шлейфом и объемным тюлем. По данным WWD, наряд вдохновлен черной розой и на его изготовление потребовалось почти два месяца.

Стилисты дополнили образ исполнительницы черным высоким тюрбаном на голове и массивными ювелирными украшениями с изумрудами. Визажисты, в свою очередь, сделали ей макияж в стиле smoky eyes, подведя нижние веки зеленым карандашом.

Ники Минаж вслед за Карди Би предпочла впечатлить общественность своим эпатажным внешним видом. Популярная рэперша пришла на бал в ярком наряде с объемным декором. Ранее в интервью Vogue певица призналась, что черное платье бренда Burberry, которое она выбрала для Met Gala в 2022 году, натолкнуло ее уменьшить грудь. Результат вмешательства она показала в мини-платье Marni с глубоким декольте и цветами.

Главные любимцы зумеров, которые недавно Дамиано Давид вышли на дорожку в парных цветочных образах Diesel. Исполнительница блистала на дорожке в полупрозрачном платье, которое около 80 часов конструировали из 60 метров тюля и шифона. А избранник Кэмерон, впрочем как и всегда, показал публике татуировки в костюме с прозрачными вставками из кружева.

По словам актрисы и фотомодели Памелы Андерсон, она и не думала, что когда-нибудь попадет на Met Gala.

«Я чувствую, что все привело меня к этому кульминационному моменту, в котором меня принимает Анна Винтур. В прошлом я не была тем человеком, на кого она когда-либо взглянула бы еще раз. Я никогда не была в моде. Я не была крутой. И я знаю, что некоторым людям эти вещи могут показаться очень поверхностными, но для меня это очень много значит», — поделилась она своими эмоциями.

Появившись впервые на красной дорожке бала, знаменитость привлекла внимание фотографов платьем кремового цвета Oscar de la Renta с длинным шлейфом и открытым плечом. В качестве украшений Андерсон выбрала двойное сияющее ожерелье Pandora. Знаменитая визажистка Пэт Макграт сделала в макияже акцент на естественность, нанеся на глаза перламутровые тени, а на губы — сияющую помаду. Парикмахер Орландо Пита, в свою очередь, уложил волосы в легкую прическу, украсив ее перьями.

Певица Тайла Лаура Ситал, выступающая под псевдонимом Tyla, появилась на ковровой дорожке Met Gala в весьма необычном образе. Креативный директор бренда Balmain Оливье Рустем специально для артистки создал платье буквально из песка с небольшим добавлением органзы.

«Вдохновением для создания этого творения послужило желание переопределить границы и превратить мимолетный материал в вечный шедевр», — подчеркнул модельер.

В свою очередь, Тайла призналась, что эта «сумасшедшая идея ей очень понравилась», когда она увидела эскиз.

«Мы хотели сделать что-то креативное, что-то совершенно новое для моего первого Met Gala. Поэтому, когда в Balmain показали мне эскиз, я просто поняла, что мое платье будет идеальным», — поделилась она своими впечатлениями.

Модельер Прабал Гурунг буквально воспринял тему бала и воссоздал в наряде Марии Шараповой настоящее пробуждение природы.

«Платье символизирует цветение растений — настоящее пробуждение леса», — описывал он образ теннисистки, которая вышла в свет в платье желтого цвета и накидке аналогичного оттенка с аппликациями в виде бутонов.

Завершающей деталью стали белые цветы, которыми стилисты заменили украшения для прически.

Еще одни дебютанты Met Gala — популярнейшая K-POP группа Stray Kids, которая впервые появилась на балу в полном составе. Команда марки Tommy Hilfiger, которая ассоциируется в первую очередь с консервативностью, решила не отходить от ДНК бренда. Участники группы позировали перед камерами в брючных костюмах, выполненных в фирменной красно-бело-синей цветовой палитре. Но, отдавая дань уважения теме, создатели нарядов все же завершили образ кумиров молодежи элегантными брошками в виде цветков. Появятся ли исполнители вместе на предстоящих Неделях моды — теперь задаются вопросом модные редакторы.

Индийская бизнесвумен Мона Патель успешно дебютировала на Met Gala — модные редакторы уже Индии. Знаменитость предстала перед фотографами в обнажающем тело скульптурном платье с корсетом в форме бабочки. В тему бала у образа есть еще один неожиданный акцент — кинетические бабочки на рукавах.

Полюбившая откровенные образы Дуа Липа решила вновь выйти в свет без нижнего белья и выбрала для бала черный костюм, сшитый из сетки, кружева и многочисленных перьев. Наряд 28-летней исполнительницы состоял из топа на бретелях, надетого поверх корсета, и длинной юбки, сквозь которую просвечивали ее ноги. Дополняли внешний вид знаменитости длинные перчатки из соответствующей ткани и многочисленные аксессуары серебристого цвета.

Завоевавший любовь зрителей американский актер Майкл Шэннон появился на балу в классическом черном костюме, туфлях и рубашке цвета слоновой кости. Однако его образ оказался не менее запоминающимся за счет одного экстравагантного аксессуара. Мужчина надел галстук-бабочку в тон рубашке, а в руках он держал нашумевшую желтую сумку Balenciaga в виде пачки чипсов. Известно, что данное изделие выполнено из телячьей кожи и оформлено фурнитурой из состаренного серебра.

Пуэрто-риканский рэпер Бенито Антонио Мартинес Окасио, более известный как Bad Bunny, вышел на дорожку в наряде авторства дизайнера Джона Гальяно. Исполнителя запечатлели в черном атласном корсете и темно-синем смокинге из шерсти, украшенном черными лацканами. Образ рэпера был наполнен символическими и культурными отсылками к дресс-коду «Сада времени». Bad Bunny в берете из синего поролона также держал в руках черный Флор де Мага — национальный цветок Пуэрто-Рико, который символизирует храбрость и стойкость острова в трудные времена.

Уже несколько месяцев фанаты активно следят за романом американской модели палестино-голландского происхождения Джиджи Хадид и актера Брэдли Купера. Вернувшись из совместного отпуска, звезда подготовила для Met Gala сдержанный образ с заколотыми под стрижку каре волосами и классической красной помадой. При этом белое платье знаменитости, которое поправляли сразу пять манекенщиков, было расшито многочисленными оборками с черной окантовкой, желтыми бутонами искусственных роз и листьями.