Ким Кардашьян прогулялась в откровенном платье без бюстгальтера

Американская телезвезда Ким Кардашьян прогулялась в откровенном наряде и попала на видео. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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На размещенных кадрах 43-летняя бизнесвумен вышла из своего автомобиля Tesla Cybertruck в сером платье на широких бретелях с глубоким декольте, которое частично демонстрировало ее грудь. Кроме того, на кадрах видно, что она отказалась от бюстгальтера.

Помимо этого, знаменитость примерила светлые колготки и туфли-лодочки на каблуках. Помимо этого, она распустила длинные светлые волосы.

Ранее в мае Ким Кардашьян сравнили на новых фото с женой ее бывшего мужа. Бизнесвумен сфотографировалась в наряде черного цвета, который состоял из водолазки облегающего кроя, микрошорт и высоких сапог люксового бренда Balenciaga.