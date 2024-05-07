Супермодель Ирина Шейк пришла на Met Gala в сияющем платье с декольте

Супермодель Ирина Шейк посетила бал Института костюма Met Gala, который прошел 6 мая в Нью-Йорке. Фотографии знаменитости опубликованы на сайте Vogue.

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Ирина Шейк появилась на светском мероприятии в облегающем макси-платье с декольте, которое было украшено 84 тысячами кристаллов Swarovski. Над нарядом супермодели работали в течение 200 часов. Знаменитость дополнила образ украшениями: каффами, массивным колье и браслетами. Визажисты сделали Ирине Шейк макияж с угольно-черными стрелками и бордовыми губами, а стилисты — высокий гладкий пучок.

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Супермодель уже несколько лет живет в США и растит дочь от актера Брэдли Купера. Девочка родилась в марте 2017-го. Спустя два года знаменитости расстались. После разрыва артист и манекенщица в суде договорились о совместной опеке над девочкой: Лея проводит равное время с матерью и с отцом.

На прошлой неделе Ирина Шейк стала гостьей благотворительного вечера короля Карла III The King's Trust 2024 Global Gala в Нью-Йорке. Для выхода на публику Ирина Шейк предпочла черное платье-комбинацию, которое дополнила парными браслетами, босоножками и маленькой черной сумкой.