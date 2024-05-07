Рита Ора вышла в свет в наряде без нижнего белья

Британская певица и актриса косоварского происхождения Рита Ора вышла в свет в откровенном виде и привлекла внимание фотографов. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

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33-летняя знаменитость появилась на ежегодном бале Met Gala в компании своего мужа, актера и кинорежиссера Тайки Вайтити. Для мероприятия артистка выбрала прозрачное боди, поверх которого надела занавеску, выполненную из разноцветных старых бус. На размещенных кадрах видно, что Ора решила полностью отказаться от нижнего белья. «Я думаю, что некоторые из этих бус старше, чем люди на планете... Они очень тяжелые», — рассказала она журналистам.

48-летний возлюбленный звезды, в свою очередь, предпочел кожаный костюм коричневого цвета, состоящий из оверсайз-пиджака и широких брюк. Также он надел рубашку, галстук и перчатки из того же материала.

В апреле сообщалось, что Рита Ора снялась без штанов. Певица разместила фото, на котором предстала в белом облегающем боди, отказавшись от брюк.