Собчак раскритиковала платье Марии Шараповой на балу Met Gala

Журналистка Ксения Собчак пошутила над новым образом российской титулованной теннисистки Марии Шараповой. Телеведущая высказалась в Telegram-канале.

© РИА Новости

37-летняя Мария Шарапова стала гостьей ежегодного бала Института костюма Met Gala, который состоялся 6 мая в Метрополитен-музее в Нью-Йорке. Теннисистка позировала на ковровой дорожке в желтом макси-платье с открытыми плечами, которое дополнила салатовой накидкой со шлейфом, серьгами с жемчугом и белыми туфлями. Над нарядом работал непальско-американский дизайнер Прабал Гурунг. Визажисты сделали знаменитости нюдовый макияж, а стилисты собрали ее волосы в хвост и украсили цветами.

© Газета.Ru

Ксения Собчак не оценила наряд теннисистки.

«Мария Шарапова немного в листе салата айсберг», — пошутила журналистка.

Теннисистка завершила карьеру в 2020 году в возрасте 32 лет. Спортсменка пять раз выигрывала турниры Большого шлема, она одна из десяти женщин в истории, кто обладает так называемым карьерным шлемом (выиграла все турниры Большого шлема, но в разные годы). Также Шарапова — победительница 39 турниров WTA (36 — в одиночном разряде).