Модель Эмили Ратаковски опубликовала фото в халате

Модель и актриса Эмили Ратаковски опубликовала откровенный снимок в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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32-летняя Эмили Ратаковски показала, как проходили ее сборы на ежегодный бал Института костюма Met Gala в Метрополитен-музее. На фотографии модель сидела на кровати в белом халате, обнажив грудь. Знаменитость позировала с коктейлем в руках. Визажисты сделали ей макияж с черными стрелками и коричневыми губами, а стилисты — необычную прическу.

© Соцсети

В феврале 2018 года Эмили Ратаковски вышла замуж за продюсера Себастьяна Бир-Маккларда после нескольких месяцев отношений. В 2021 году в семье знаменитостей произошло пополнение. У пары родился сын, которого назвали Сильвестр. В июле 2022 года Эмили Ратаковски рассталась со своим супругом. Причиной развода послужили постоянные измены со стороны продюсера.

После этого модель замечали на свиданиях с бывшим парнем Ким Кардашьян, Питом Дэвидсоном, диджеем Орацио Риспо и комиком Эриком Андре. Весной 2023 года Эмили засняли за поцелуями с экс-участником группы One Direction Гарри Стайлсом. В апреле актриса отправилась на ужин с кинорежиссером Ноа Сакко.