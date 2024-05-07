Dior представляет звезд на Met Gala 2024

Dior представляет знаменитостей, одевшихся в Dior Haute Couture от Марии Грация Кьюри для Met Gala 2024 года.

© Antenna Daily

На Розалии было черное бюстье из шерсти и шелка от Dior Haute Couture с длинным шлейфом и юбкой, туфли и головной убор Dior. Украшения: колье Dior Delicat из белого золота, бриллиантов и желтого бриллианта от Dior Joaillerie. Макияж от Dior Beauty.

Элизабет Дебики была одета в длинное платье из шелкового бархата бронзового цвета от Dior Haute Couture и головной убор Dior. Украшения, серьги RoseDior с розовым золотом и бриллиантами и кольцо RoseDior с розовым и белым золотом, бриллиантами, розовыми сапфирами и рубинами от Dior Joaillerie.

Александра Даддарио была в длинном платье с вышитыми бабочками из золотого гипюра от Dior Haute Couture. Макияж от Dior Beauty.

Уиллоу Смит была одета в черный жакет Dior Haute Couture из шерсти и шелка и туфли Dior. Макияж от Dior Beauty.