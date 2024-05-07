Большинство россиян готовы потратить на покупку онлайн от трех до семи тысяч рублей

Половина — 50% — россиян делают покупки онлайн лежа. При этом 30% делают это на диване, еще около 20% — перед сном в кровати. В целом же почти 70% закупаются онлайн — в интернет-магазинах или на маркетплейсах. Таковы результаты совместного опроса компании Mono-Stil и фабрики Strong, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

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Треть (31%) респондентов продолжает закупаться по старинке, то есть оффлайн. Тогда как 69% — при помощи смартфона или другого устройства. Те, кто предпочитает онлайн-шопинг, по большей части (64%) заказывают на маркетплейсах, а 20% — на официальных сайтах магазинов.

Самыми посещаемыми среди опрошенных платформами являются Wildberries (84%) и Ozon (61%). Далее следует Яндекс.Маркет (23%) и Lamoda (18%). Следом идут СберМегаМаркет (10%), AliExpress (7%), DNS (5%), Ситилинк (2%), Joom, Amazon (по 1%) и eBay (0,5%). Еще 6% выбрали другие площадки.

Треть (30%) из тех, кто совершает покупки онлайн, делает это в любое время буквально не вставая с дивана. Еще 22% — перед сном, лежа в кровати. Еще треть (32%) — по вечерам, 9% — на выходных и 7% — в обеденный перерыв.

В основном на маркетплейсах респонденты заказывают бытовую химию (69%), базовые предметы гардероба вроде носков, нижнего белья или толстовок (68%), домашний текстиль, например, полотенца, салфетки, прихватки и прочее (57%), а также косметику и средства по уходу за собой и мелкие расходные материалы (фильтры для кофеварки, пилочки для ногтей и прочее) (по 53%). Также охотно берут товары для домашних животных (42%), мелкую бытовую технику (светильники, кофемолки, чайники и так далее) (49%), чуть меньше — вещи для сна и отдыха (36%) и легкую недорогую обувь (33%).

Большинство (30%) опрошенных покупает на маркетплейсах несколько раз в месяц, еще 27% — раз в неделю и 10% — дважды в неделю. 6% делают это раз или два в полгода, а 4% ежедневно берут что-то по мелочи. 2% — раз в пару дней, столько же — несколько раз в год. И 0,9% — не больше раза или двух в год.

80% за раз на покупку на маркетплейсе готовы потратить от 3 до 7 тысяч рублей. 13% отовариваются лишь в случае необходимости и не более чем на 1 тысячу рублей. Для 7% отдать 10 тысяч рублей и больше — обычное дело. А 0,5% легко расстанутся лишь с 500 рублями.