Льюис Хэмилтон посетил модное мероприятие Met Gala

Семикратный чемпион Формулы-1 пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал фото с ежегодного бала Института костюма Met Gala, который проходил в Нью-Йорке (США) в ночь на 7 мая мск. Хэмилтон присутствовал на мероприятии.

© Global Look Press

«Вдохновлён наследием Джона Истумлина и красотой его творчества. Спасибо Дэниелу Ли и команде Burberry», — написал Хэмилтон.

© Соцсети

Хэмилтон был одет в большое чёрное шерстяное пальто. Наряд был данью уважения Джону Истумлину — одному из первых чернокожих садовников Британии XVIII века.

© Соцсети

Напомним, на недавнем Гран-при Майами Хэмилтон показал шестой результат. В настоящий момент британец занимает девятое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 27 очков.