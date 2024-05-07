В сети обсуждают образ Ланы Дель Рей в «москитной сетке» на Met Gala

Певица Лана Дель Рей посетила ежегодный бал Института костюма Met Gala, который прошел 6 мая в Метрополитен-музее в Нью-Йорке. Журнал Vogue опубликовал видео со знаменитостью в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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38-летняя Лана Дель Рей выбрала для светского мероприятия наряд Alexander McQueen, над которым работал новый креативный директор бренда Шон Макгир. Поп-исполнительница надела бежевое макси-платье, украшенное стволами деревьев. Знаменитость дополнила образ массивными туфлями на каблуках и сеткой. Визажисты сделали ей макияж с черными стрелками и коричневой помадой, а стилисты — легкие локоны. Некоторые интернет-пользователи не оценили образ Ланы Дель Рей.

«Чтобы комаров не было в лесу. Она так поняла тему бала», «Она надела защиту от комаров?», «Лана, кто одел тебя в москитную сетку?» — писали в комментариях.

Тема бала Института костюма Met Gala звучала как «Спящие красавицы: пробуждение моды». Среди гостей мероприятия были Ирина Шейк, Рита Ора, Кендалл Дженнер, Джиджи Хадид, Ким Кардашьян, Дженнифер Лопес, Зендая и другие звезды.

В феврале Лана Дель Рей напугала поклонников фотографией. Певица в белом мини-платье с бантом позировала с пистолетом в руках.

Ранее Эмили Ратаковски пришла на Met Gala в «голом» платье без белья.