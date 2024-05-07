Хайди Клум с дочерью приняла участие в откровенной фотосессии

Супермодель и телеведущая Хайди Клум вместе со своей дочерью Лени приняла участие в откровенной фотосессии. Кадры были опубликованы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Газета.Ru

50-летняя Хайди Клум и 20-летняя Лени стали лицами новой рекламной кампании итальянского бренда Intimissimi. Супермодель предстала перед камерой в нежно-розовом комплекте белья, поверх которого надела атласный халат с цветочным принтом. Дочь знаменитости позировала в молочном нижнем белье, украшенном кружевом, и халате в тон.

Лени выбрала карьеру модели, как и ее мама Хайди Клум. Осенью 2022 года звезды приняли участие в съемке рекламы для итальянского бренда Intimissimi. Они позировали на фотографиях в кружевных комплектах нижнего белья. В январе 2023 года Лени стала лицом рекламной кампании Dior Beauty. В прошлом году знаменитость снялась для обложек журналов InStyle Germany и Flaunt Magazine.

С биологическим отцом Лени, итальянским бизнесменом Флавио Бриаторе, супермодель Хайди Клум рассталась во время беременности. Впоследствии Лени удочерил второй муж телеведущей — британский музыкант Сил. Хайди Клум и Сил были женаты с 2005 по 2012 год. У бывших супругов есть трое общих детей: сыновья Генри и Йохан и дочь Лу.

Ранее Рианна показала фигуру в «голом» боди.