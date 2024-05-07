Пять главных трендов лета 2024

Лето – время беззаботных прогулок, вечеринок и романтики, но как оставаться стильной, несмотря на разнообразие событий? Стилист-имиджмейкер Екатерина Савицкая в беседе с «ФедералПресс» поделилась секретами самых трендовых луков летнего сезона – 2024.

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«В самую жару можно выглядеть стильно! Сейчас очень актуальны тонкие летние платья с акцентированной линией груди и тонкими завязками на спине», – сказала специалист.

Екатерина Савицкая отметила, что платье, соломенная сумка и балетки – идеальный образ для жаркого дня. Для офисных будней стилист советует хлопковую двойку из жилета и брюк. Дополнить образ можно сумкой в стиле Биркин и замшевыми мюли.

Если модница решит провести выходные за городом, то следует попробовать дух свободы вместе с образом в стиле Беллы Хадид: джинсы-карго, светлая футболка и легкий бомбер – отличный выбор для неформальных встреч.

Для романтического свидания Савицкая обращает внимание на корсет и юбку с цветами и босоножками.

«Если на выходных вас ждут встречи с друзьями или поход в кино, лучший выбор – это сет из кардигана, топа и джинсов», – заключила эксперт.

Ранее профессиональный стилист-имиджмейкер Яна Гракова посоветовала идеальный наряд на выпускной.