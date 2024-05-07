Ким Кардашьян объяснила, почему пришла на Met Gala 2024 в старом свитере

Миновал ежегодный бал Института костюма Met Gala, и мы с удовольствием наблюдаем за тем, как весь мир обсуждает худшие и лучшие наряды бала. Неоднозначным на этот раз оказался образ Ким Кардашьян, которая продемонстрировала феноменально тонкую талию в платье Maison Margiela с утягивающим корсетом (удивительно, как она в нем не задохнулась). Однако смутил публику не столько наряд, сколько накидка, которой селебрити дополнила лук.

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Закрадываются сомнения, что Ким попросту решила сделать ставку на элемент неожиданности, прикрыв роскошное платье такой вещицей.

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Поклонники уже успели освистать одну из сестер Кардашьян, назвав джемпер «старым бабушкиным одеялом в катышках», и заявили, что это явно испортило впечатление от роскошного платья, созданного Джоном Гальяно. К счастью, Ким объяснила свой выбор. Оказывается, все дело в теме Met Gala — «Спящие красавицы: пробуждение моды» и дресс-коде, который озвучили как «сад времени».

«Я будто пережила самую дикую ночь в моей жизни в саду... Я просто выбежала, схватила свитер своего бойфренда, надела его и пошла на работу. Мои волосы растрепаны», — цитирует знаменитость The Mirror.

Что ж, одно Ким удалось точно — заставить публику судачить о себе везде и всюду. Это у экс-возлюбленной Канье Уэста получается мастерски. Ну и плюс Кардашьян за то, что, в отличие от некоторых, хотя бы дочитала пригласительный до конца.