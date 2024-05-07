Ким Кардашьян объяснила, почему пришла на Met Gala 2024 в старом свитере, — поклонники прозвали его «бабушкиным одеялом»
Миновал ежегодный бал Института костюма Met Gala, и мы с удовольствием наблюдаем за тем, как весь мир обсуждает худшие и лучшие наряды бала. Неоднозначным на этот раз оказался образ Ким Кардашьян, которая продемонстрировала феноменально тонкую талию в платье Maison Margiela с утягивающим корсетом (удивительно, как она в нем не задохнулась). Однако смутил публику не столько наряд, сколько накидка, которой селебрити дополнила лук.
Закрадываются сомнения, что Ким попросту решила сделать ставку на элемент неожиданности, прикрыв роскошное платье такой вещицей.
Поклонники уже успели освистать одну из сестер Кардашьян, назвав джемпер «старым бабушкиным одеялом в катышках», и заявили, что это явно испортило впечатление от роскошного платья, созданного Джоном Гальяно. К счастью, Ким объяснила свой выбор. Оказывается, все дело в теме Met Gala — «Спящие красавицы: пробуждение моды» и дресс-коде, который озвучили как «сад времени».
«Я будто пережила самую дикую ночь в моей жизни в саду... Я просто выбежала, схватила свитер своего бойфренда, надела его и пошла на работу. Мои волосы растрепаны», — цитирует знаменитость The Mirror.
Что ж, одно Ким удалось точно — заставить публику судачить о себе везде и всюду. Это у экс-возлюбленной Канье Уэста получается мастерски. Ну и плюс Кардашьян за то, что, в отличие от некоторых, хотя бы дочитала пригласительный до конца.