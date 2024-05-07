Боб и другие стрижки для поврежденных волос
Далеко не все бьюти-эксперименты заканчиваются для наших волос в положительном ключе. Постоянные окрашивания и другие манипуляции нередко приводят к истончению и пересушиванию волос.
Стилист Марина Павлова рассказала WomanНit, какие стрижки помогут скрыть несовершенства волос.
Боб в текстуре
Речь идет о текстурированном варианте стрижки. Марина:
«У боба множество плюсов, и помимо того, что он идет почти всем и всегда в тренде, он помогает скрыть проблемы с волосами, пока вы занимаетесь их восстановлением».
К еще одному плюсу мы бы отнесли тот факт, что стрижка помогает визуально сбросить несколько лет, особенно если вы предпочитаете светлый оттенок волос.
Шегги
Эта стрижка чем-то напоминает укороченный каскад, правда выдает шегги объемная челка. Стилист:
«Для пересушенных волос шегги подходит идеально, так как тут важно акцентировать внимание на растрепанных концах. Да и отрастает шегги красиво».
Для девушек, которые не хотят сильно избавляться от длины, такая стрижка подойдет идеально.
Французский боб
Еще одна вариация трендовой стрижки 2024 года, которая идеально скроет несовершенства волос.
«Длина чуть ниже скул прекрасно подчеркивает шею и создает объем из волос, если его не было. Кстати, он не требует особой укладки», — поясняет наш эксперт.