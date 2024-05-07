Боб и другие стрижки для поврежденных волос

Далеко не все бьюти-эксперименты заканчиваются для наших волос в положительном ключе. Постоянные окрашивания и другие манипуляции нередко приводят к истончению и пересушиванию волос.

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Стилист Марина Павлова рассказала WomanНit, какие стрижки помогут скрыть несовершенства волос.

Боб в текстуре

Речь идет о текстурированном варианте стрижки. Марина:

«У боба множество плюсов, и помимо того, что он идет почти всем и всегда в тренде, он помогает скрыть проблемы с волосами, пока вы занимаетесь их восстановлением».

К еще одному плюсу мы бы отнесли тот факт, что стрижка помогает визуально сбросить несколько лет, особенно если вы предпочитаете светлый оттенок волос.

Шегги

Эта стрижка чем-то напоминает укороченный каскад, правда выдает шегги объемная челка. Стилист:

«Для пересушенных волос шегги подходит идеально, так как тут важно акцентировать внимание на растрепанных концах. Да и отрастает шегги красиво».

Для девушек, которые не хотят сильно избавляться от длины, такая стрижка подойдет идеально.

Французский боб

Еще одна вариация трендовой стрижки 2024 года, которая идеально скроет несовершенства волос.