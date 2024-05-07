Какие фасоны и цвета женских сумок будут в тренде весной и летом

В сезоне весна-лето 2024 в моде оказались самые разные варианты сумок — от объемных шоперов, боулеров и плетеных корзин до небольших кросс-боди и знаменитых сумок-багетов.

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Как выбрать подходящий фасон, какой цвет будет в тренде и с чем носить аксессуар, чтобы создать стильный образ, — в материале «Ленты.ру».

Шоперы

Шопер — объемная, вместительная сумка прямоугольной формы, которую удобно носить на плече. Обычно такие модели делают с двумя ручками и одним отделением без застежек, молний и карманов. Изначально предназначалась для того, чтобы складывать в нее покупки, но позже вошла в моду и стала аксессуаром для стильных образов.

Шоперы бывают нескольких видов.

Шопер-купол

Шопер-купол отличается продолговатым корпусом и большой вместительностью. За счет пары небольших, но достаточно широких ручек, сумку можно носить и в руке, и на плече.

«Сегодня, благодаря бренду The Row, самым актуальными стали объемные шоперы. Они могут быть из кожи, замши, холста, нейлона или плетенные из рафии. Такие сумки можно использовать на каждый день», — рассказала «Ленте.ру» эксперт в области fashion-тенденций и истории моды, стилист Марина Герман.

Шопер-дипломат

Шопер-дипломат, как правило, изготавливается из высококачественной кожи и отличается изысканным внешним видом, прочностью и долговечностью. Форма сумки напоминает квадрат или прямоугольник с небольшими ручками, как у шопера-купола.

С чем носить

Шопер может выступать в качестве дополнения к небольшой повседневной сумке или быть самостоятельной единицей образа. Он будет отлично сочетаться со следующими стилям одежды:

casual — базовые футболки и джинсы;

sport-casual — свитшоты, худи и трикотажные костюмы;

business casual — строгие платья в сочетании со спортивной обувью, яркие рубашки, пиджаки.

Сумка-боулер

Округлая сумка-купол или боулер — еще одна классическая модель, которая остается актуальной в этом году. Отличить от других моделей ее можно по жесткому ровному дну и одутловатому дизайну цилиндрической формы, позаимствованному у сумок для переноски шаров для боулинга. Именно от этого и появилось название «боулер». По своей стилистике она напоминает спортивные женские сумки из прошлого.

C чем носить

Такая сумка лучше всего подойдет поклонницам женственных спокойных образов, которые очень дозированно вводят экстравагантные детали в свой гардероб, отметила Марина Герман.

«Практичный, вместительный, сдержанный боулер — отличное решение на каждый день. Полужесткий корпус модной сумки надежно хранит ее содержимое и позволяет быстро найти нужную вещь — достаточно открыть молнию и все будет на виду», — добавила Герман.

На первый взгляд боулер кажется типичным офисным вариантом, но это касается только моделей в черном и бежевом цвете. Если остановиться на яркой сумочке (например, зеленого или оранжевого цвета), сдержанный дизайн заиграет совсем иначе.

Такая сумка станет интересным акцентом в образе колор-блок или изюминкой монохромного наряда

Сумка-багет

Популярная в нулевых сумка-багет вновь стала актуальна в этом сезоне. Название модель получила благодаря самой первой такой модели — Fendi Baugette. При этом считается, что оно отсылает к французскому хлебу-багету, который, как и эту сумочку, многие носили под мышкой.

В сериале «Секс в большом городе» героиня Сары Джессики Паркер Кэрри Брэдшоу не раз появлялась со своими любимыми Fendi Baugette, обеспечив этой модели большую популярность

Герман отметила, что багет — это не только сумка из натуральной кожи, она также может изготавливаться из ткани, денима; с фурнитурой из металла в золоте или серебре, пайетками и аппликациями.

C чем носить

Сумка-багет сочетается практически с любым стилем: ее можно носить как с casual-образом, так и со спортивными вещами, а также юбками и платьями.

При этом из-за своих миниатюрных размеров такая сумка вряд ли подойдет для работы, так как в нее невозможно будет положить, например, документы. Не стоит носить багеты с чрезмерно объемной одеждой, так как на фоне нее аксессуар не будет заметен.

Кисет

Кисет, как правило, представляет собой небольшую сумку-мешок, затягивающуюся сверху на кожаные веревки-кулиски. Такой мешок может быть представлен как сумка с одной лямкой или как рюкзак с двумя лямками. Изначально кисеты были меньшего размера и предназначались для хранения табака и монет.

Современные сумки-кисеты могут быть как замшевыми, так текстильными и кожаными, украшенными декором в виде пайеток, бисера, аппликаций, вышивки и принтов. Мешок довольно вместителен, поэтому подойдет как для работы, так и для выхода в свет.

C чем носить

Кисет можно сочетать с разными стилями, в первую очередь со стилем casual — джинсами, футболками и кедами для легкого и удобного образа на каждый день. Кроме того, такая сумка хорошо смотрится с юбками-миди, блузками и туфлями на небольшом каблуке.

В офисном стиле кисет можно сочетать с классическими брюками, рубашкой и туфлями на шпильках. На вечерний выход или особый случай сумку или рюкзак можно носить с платьем или комбинезоном в пайетках и других блестящих тканях.

Клатч

Клатчем обычно называют маленькую сумочку, которая легко помещается в руке. Такой аксессуар может быть выполнен из кожи, замши, мягких тканей, атласа и бархата. Часто эти сумки украшают пайетками, вышивкой и бисером.

Для вечернего гардероба по-прежнему актуальны клатчи. В этом сезоне особенно популярны металлизированные модели под золото и серебро округлых и овальных форм.

C чем носить

Клатч обычно носят в руке. Однако на некоторых моделях также может быть отстегивающаяся лямка — часто в виде серебристой или золотистой цепочки. Клатч-конверт хорошо подойдет к вечерним нарядам.

Сумка кросс-боди

Кросс-боди представляет собой прямоугольную, квадратную или немного скругленную по бокам сумку. У изделия есть длинный регулируемый ремешок, который позволяет надевать ее через плечо.

Моя рекомендация — не носить кросс-боди слишком низко. Лучше, чтобы она находилась в районе талии: носить сегодня сумочку таким образом стало более актуально, чем располагать ее ниже бедер.

C чем носить

Сумки кросс-боди с простым дизайном и неброскими деталями будут идеальным дополнением к минималистичному стилю — лаконичным платьям, костюмам или классическим фасонам пальто.

Сумки этого фасона также подойдут под повседневный или спортивный стиль: кроссовки, джинсы, свитшоты, однотонные футболки, свободного кроя рубашки и куртки.

Актуальным будет также сочетание кросс-боди сумок с ретро-стилем: платьями и юбками с запа́хом, высокими каблуки, пиджаками и головными уборами.

Сумка в стиле Birkin

Сумка Birkin была названа в честь известной французской актрисы и певицы Джейн Биркин. Ей не нравились сумки, которые тогда продавались в магазинах: Биркин жаловалась, что в них ничего не помещается, в то время как ей хотелось иметь все нужные вещи под рукой. Поэтому вместо дамской сумочки артистка ходила с плетеной корзиной.

В июне 1981 года Жан-Луи Дюма, тогдашний президент модного дома Hermes, увидел, как Биркин уронила в аэропорту все содержимое своей плетеной корзины, и предложил создать для нее удобную и стильную сумку. Со временем она стала настоящей it-bag среди женщин всего мира.

Классический вариант сумки с двумя закругленными ручками, миниатюрными железными ножками и замком имеет ширину 35 сантиметров. Однако сейчас в моде сумки Birkin и других размеров: 25, 30 и 40 сантиметров.

«Сумки, похожие по форме на модель Birkin люксового бренда Hermes, будут очень популярны в этом сезоне. Их также декорируют — либо брелоками, либо какими-то интересными цепями, жемчугом. Можно, например, взять свое жемчужное колье и намотать на ручку сумки — это будет в духе современных трендов», — отметила стилист Марина Герман.

C чем носить

Сумку в стиле Birkin можно сочетать с актуальными классическими и oversize пальто, твидовым костюмом. Сумка также будет смотреться идеально с юбкой и платьями длины миди, джинсами, черными брюками, рубашками и блейзерами.

Поясная сумка

Поясная сумка из натуральной и искусственной кожи, текстиля и нейлона. Современные поясные сумки обладают удобными регулируемыми ремнями, что позволяет носить их как на талии, так и на бедрах. По размерам она больше напоминает клатч, поэтому много туда не поместится. Однако самые необходимые вещи (деньги, ключи и телефон) туда положить можно.

C чем носить

Лучше всего поясная сумка подходит к повседневному стилю одежды. Такой аксессуар хорошо будет смотреться с оверсайз-рубашками, струящимися платьями и плиссированными юбками, а также шортами на высокой посадке. Кожаные поясные сумки подойдут и к брючным костюмам, а также под тренчи или пальто.

Вязаные и плетеные сумки

Это стильные аксессуары, сделанные из текстиля или натуральных материалов вроде ротанга (из него еще изготавливают дачную мебель). Часто имеют форму традиционной клатч-сумки или прямоугольной коробочки, но могут быть выполнены и в других вариантах, например, в виде саквояжа, корзины или кросс-боди. Такие изделия всегда имеют внутреннюю подкладку и специальную кулиску для защиты содержимого, так как установить молнии или замки на них проблематично.

Обычно вязаные сумки делают из хлопка, шерсти, бархата, льна, джута или синтетических волокон. Их выполняются в различных техниках, от привычного вязания спицами и крючком до нетрадиционных методов — например, макраме.

Плетеные сумки изготавливают из ротанга, рафии, ивовой лозы, бамбука или пальмовых листьев. Эти аксессуары имеют прочную основу, выполненную в виде плетеных элементов, что придает им уникальный и стильный внешний вид.

Тренд на плетеные сумки в конце 1960-х задала Джейн Биркин. Знаменитые сумки Birkin не были предметом ее обожания, зато французская актриса любила так называемые корзинки, вариантов которых в ее гардеробе было множество.

Вязаные и плетеные сумки могут быть украшены различными элементами: бисером, лентами, бусинами, шнурками, кисточками, помпонами, пайетками, кусочками меха и кожи.

C чем носить

Плетеную сумку из кожи можно сочетать с классическим пальто, прямыми джинсами и ботфортами. Вязаная пушистая сумка подойдет к брючному костюму. Большая вязаная сумка станет хорошим дополнением к расклешенной юбке миди, рубашке, трикотажному платью, блейзеру, туфлям.

Такие сумки станут также отличным дополнением к вельветовым брюкам, однотонным футболкам без принтов, оверсайз-пуховикам и грубым ботинкам.

Вместительные сумки

Еще одним трендом 2024 года стали вместительные и объемные сумки. Это может быть любая из вышеперечисленных моделей: шопер, кросс-боди, боулер или плетеная сумка, но увеличенная в размерах.

Тенденция на увеличение объема сумок пришла еще в 2020 году и продолжается по сей день. По мнению дизайнеров, объемные сумки пользуются большой популярностью, так как в них можно сложить все необходимые вещи — от термоса до спортивной одежды для тренировки после работы.

C чем носить

Носить оверсайз-сумки желательно именно в руке, а не на плече. Большая сумка с лаконичным дизайном хорошо подойдет к классическому стилю одежды: пальто, брючным костюмам, юбкам-карандаш и рубашкам.

С джинсами, плиссированными юбками, оверсайз-кофтами и футболками отлично будут смотреться объемные сумки со сглаженными формами.

Сумки карго

В 2024 году популярные некогда брюки карго стали антитрендом. При этом сумки с накладными объемными карманами, напротив, оказались одной из главных тенденций сезона. Обычно карго может быть вариацией сумки-багета, шопера или кисета.

С чем носить

Сумки с накладными карманами идеальны для повседневного использования, так как они хорошо сочетаются почти с любыми вещами. Для офисного образа подойдут классические модели из экокожи, с винтажными луками будут смотреться варианты с потертостями.

Такие сумки также гармонично дополнят широкие джинсы и трикотажные платья. При этом другие аксессуары и украшения к сумкам карго лучше не добавлять — это будет перегружать образ.

Модные цвета сумок в 2024 году

«Что касается цветов, то актуальны абсолютно все, в том числе и база — черный, белый и серый, которые универсально подходят под любые оттенки. Но однозначным трендом в этом сезоне являются ярко-красные сумки. Еще один выраженный фаворит — теплые коричнево-верблюжьи оттенки», — рассказала стилист Марина Герман.

Также в этом сезоне вошли в моду зеленые сумки.

Как выбрать красную сумку

Наиболее актуальным оттенками красного сейчас являются бордовый и винный. Они отлично подойдут для нарядов в темных тонах. Также стоит обратить внимание на насыщенные варианты красного, такие как алый, ярко-красный и рубиновый.

Сумку красного цвета уместно сочетать как с однотонными спокойными нарядами, так и с образами, где акцент делается на яркие детали в тон. Так, например, ее можно носить с шортами-бермудами и красной рубашкой свободного кроя.

К такой сумке подойдут юбка миди и оверсайз-футболка, вязаный джемпер с джинсами клеш или льняной костюм в пастельных цветах.

Как выбрать коричневую сумку

Выбирать сумку коричневого цвета необходимо на основе общей палитры своего гардероба. Если в нем преобладают темные и спокойные оттенки, для сумки стоит рассмотреть мягкие шоколадные цвета. Для ценительниц ярких цветов в одежде подойдут более светлые оттенки аксессуаров.

Сумки такого цвета хорошо сочетаются с нейтральными оттенками — черным, бежевым, серым и белым. Подойдут под классический стиль в одежде: пиджаки, прямые брюки, рубашки и туфли-лодочки. Также коричневая сумка будет стильно смотреться с повседневными вещами, такими как джинсы, свитера и футболки.

Как выбрать серую сумку

Серый цвет смотрится довольно мягко в любом образе. Сумки такого цвета можно носить как с яркими вещами, так и с одеждой приглушенных оттенков. Самыми популярными оттенками являются пепельный, металлик, свинцовый, серебристый и цвет мокрого асфальта.

Как выбрать зеленую сумку

Для ярких акцентов в образе можно воспользоваться еще одним популярным цветом — зеленым. Он представлен множеством тонов, однако особенно стильно и изысканно в этом сезоне будут смотреться более приглушенные оттенки, такие как хаки или болотный.

Модные материалы сумок в 2024 году

В тренды 2024 года попали сумки из текстурных материалов — например, из крокодиловой кожи (поскольку в последнее время в мире царит тенденция на экологичность, лучше выбирать экокожу, а не натуральную). Не вышли из моды и замшевые сумки с металлическими цепями и деталями.

Актуальными в этом сезоне будут аксессуары из искусственной кожи, текстильные сумки из хлопка, льна, джута и других волокон. Они остаются популярны благодаря своей универсальности, легкости и экологичности.

Текстильные сумки часто декорированы принтами, вышивкой или аппликациями, так что они станут ярким акцентом в образе. Кроме того, текстиль дает возможность играть с текстурой и фактурой, что делает такие сумки интересными и стильными.

В 2024 году текстильные сумки будут сочетаться как с повседневными, так и с более нарядными образами, подчеркивая индивидуальность и стиль их обладательниц.