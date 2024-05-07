Почему прическа Николь Кидман стала достоянием Met Gala 2024?

В этом году Николь Кидман появилась на Met Gala 2024 в платье от Balenciaga, вдохновлённом культовым танцем фламенко. И оно настолько вскружило ей голову, что прическа и макияж отошли на второй план. Хотя трендовый подход актрисы нельзя оставить без внимания, ведь она сделала ставку на сиящую кожу и розовые румяна. Но волосы были выше всяческих похвал!

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«Нам было так весело пытаться понять, какой образ создать для Николь. Кит был с нами, и Демна из Balenciaga тоже зашёл поздороваться — это была очень особенная ночь», — говорит парикмахер Адир Абергель.

Стремясь переосмыслить видение мистера Баленсиаги через руки Демны, мастер создал объёмную прическу с легкой завивкой на концах.

«Я хотела оттолкнуться от винтажного объёма 50-х годов, но сделать его современным, создав неравномерные волны. Я подчеркнул образ средним пробором, создав объём у макушки и лица», — говорит Абергель, который предварительно обработал волосы сывороткой Virtue's Damage Reverse Serum, чтобы защитить их от термического воздействия.

Чтобы придать волосам дополнительный объём, Адир добавил несколько прядей у передней части лица Николь, а затем создал асимметричные волны с помощью титанового плоского утюжка.