Gloria Jeans выпустили премиальную коллекцию для мужчин
Чувствуем, что Gloria Jeans устраивает модный переворот! Теперь бренд представил первую премиальную коллекцию для мужчин под названием GJ Black. Команда смогла связать сразу несколько стилей — нормкорную классику, расслабленный кэжуал и даже сафари.
Отдельного внимания заслуживает цветовая гамма, ведь в ней преобладают монохромные и спокойные природные оттенки: песочный, морской синий, графитовый, терракотовый, хвойный и дымчато-серый. В сердце линейки премиальные материалы, особенно натуральные лён и хлопок. Вы будете чувствовать себя прекрасно при любой погоде!
Особенно мы оценили свободные рубашки с воротниками «Мао» и классическими стойками, трикотажные поло и лаконичные чиносы. Главной новинкой стали летние костюмы-двойки с пиджаками, которые можно как носить вместе, так и миксовать с другими вещами из вашего гардероба.