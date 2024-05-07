В чем стилисты рекомендуют ходить на работу весной и летом

В современной моде такая тенденция - деловой стиль преобладает над остальными. В прошлом осталась "пижамная мода", которую домоседы освоили во время пандемии. Сейчас - прямо противоположный тренд. Причем это также очень удобно: оделся в офис, а потом можно и не переодеваться на вечернее мероприятие, если только там строго не прописан нарядный дресс-код: платье "в пол" и смокинг. Каковы тенденции деловой моды?

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Влад Иванов, сооснователь и креативный директор российской марки SL1P, рассказал обозревателю "РГ" все подробно, вплоть до деталей и аксессуаров. На примерах творчества и российских дизайнеров, и мировых.

Цвета

Начну с женских трендов. Действительно, деловой стиль. По-другому его называют Office - core (заимствовано из английского языка, не путать с office siren - это эстетика "офисной сирены" родом из 2000-х. - Прим. авт.). Он сейчас один из главенствующих трендов в женской моде, соответственно. Какие направления в рамках этого тренда актуальны на весну 2024 года? Первое - это деловые костюмы. Ключевые цвета - черный и белый. И сочетание этих двух цветов - классика жанра. Либо это может быть монохром полностью черный костюм, либо полностью белый, либо смешение этих двух цветов.

Вместе с тем один из главных акцентных цветов сезона - красный, который к осени перейдет в насыщенный бордо. Поэтому яркость также в моде. Акцентные цвета в фаворе в этом сезоне. Некоторые дизайнеры делают ставку на неоновые цвета, ярко-желтый, зеленый. Это обосновано тем, что в эпоху турбулентности всем хочется обратиться к ярким краскам.

Силуэты

Что касается силуэтов. Я бы выделил здесь два тренда. С одной стороны, это - PowerSuite. Костюм а-ля мужской - акцентные большие плечи, широкие брюки, возможно, с защипами, которые добавляют немного объема. Это - одно течение. А второе - это как раз более женственная тема: облегающие силуэты, укороченный пиджак, юбка длиной до колена. Вернулась в моду юбка-карандаш до колена. Это такой микротренд - его еще называют в России "бабушкин стиль" или "стиль библиотекарши". Задала его известная итальянская марка Miu Miu, и он сейчас очень-очень актуален. А для девушек молоденьких - мини или юбка-трапеция в сочетании с облегающим пиджаком.

Облегающий трикотаж

Также стоит отметить, что очень актуален становится трикотаж, именно потому что он как раз дает облегающий силуэт и подчеркивает сексуальность. Трикотаж в рубчик, в полоску - разных расцветок. Платья "в облипочку", платья-майки, , которые можно надевать под пиджак. Либо поло - они могут быть с коротким рукавом или с длинным рукавом на пуговицах. Поло как однотонного цвета, так и в полоску. Полоска, кстати, сейчас тоже один из трендов сегодняшнего дня. Здесь уже в зависимости от образа и комбинаций цветов в нем.

Обувь

Что касается обуви и аксессуаров, я бы выделил два направления. Если говорить о женской обуви на каблуке, то, как ни странно, в тренде классическая лодочка. Но я бы рекомендовал выбирать яркие акцентные цвета, то есть не классику черные или нюдовые, а красные, леопардовые. Или, возможно, лавандовые, бирюзовые, неоновые. И второй вариант - лодочка с открытой пяткой. Такие называются "сленг-бэки". Если говорить не о туфлях на каблуках, а о "плоском ходе", то сейчас самые актуальные две модели - это балетки и лоферы. Балетки тоже могут быть более классического силуэта, с перемычкой - такие можно носить в офисе. Но более офисный вариант - это лоферы, которые пришли из мужского гардероба и плотно обосновались в женском. Их можно сочетать как с юбкой, так и с брюками. Если юбка, то можно акцентные либо просто белые носки.

Аксессуары

По сумкам в этом сезоне также отдается предпочтение классике жанра. Базовые силуэты сумок, но опять же акцентных цветов. Если девушка надевает просто черный костюм, то сумка может быть контрастного красного или неонового цвета и лаконичной формы - квадрат, прямоугольник, полумесяц. При этом - на небольшом ремешке.

Что касается украшений, то сейчас мы живем, если можно так выразиться, в эпоху, когда нарядность преобладает. Лаконичный костюм можно и нужно разбавить яркими и броскими украшениями. Это может быть интересное колье либо браслет. Несмотря на то, что многие до сих пор ходят в офис, женщинам и девушкам хочется наряжаться. И вот отсюда и тенденция: вкрапление более нарядных, порой даже вызывающих элементов в классические офисные образы.