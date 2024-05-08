Какие тренды вернулись из прошлого и почему

Цикличность моды демонстрирует, что не стоит спешить избавляться от старых вещей. Возможно, через несколько лет они вновь станут актуальными и вы сможете выглядеть модно, сэкономив на покупках. Модель, fashion-блогер, основательница собственного бренда одежды Елена Крученьска рассказала о трендах, которые были актуальны в прошлом и вновь стали модными.

© Unsplash

Брюки клеш

Брюки клеш отличаются тем, что плотно или неплотно облегают ноги примерно до колена и постепенно расширяются книзу. Такой фасон подчеркивает сексуальность, выделяет бедра, при этом обеспечивает комфорт. Его успех в последние годы можно объяснить трендом на ретро и желанием разнообразить джинсовый гардероб.

История джинс-клеш берет начало еще в 1813 году, когда они были частью униформы моряков американского флота. Но в гардеробы обычных людей они попали только спустя 100 лет.

В конце 1960-х в Америке были популярны хиппи, которые полюбили этот фасон брюк. С началом 1970-х годов их носила каждая девушка, которая не хотела отставать от трендов, ведь тогда клеш ассоциировался со стилем «диско». Джинсы клеш начали терять популярность, когда в моду вошли скинни и более свободные фасоны — бойфренды, мом. Но с 2020-х годов они все чаще мелькают на подиумах и в стильных городских образах.

Пэчворк

Пэчворк — техника создания изделия из лоскутов. Первые вещи, выполненные в таком стиле были найдены еще в древности, но модными они стали в 1700-х годах. В те времена в Англии был дефицит ситца и остатки текстиля использовали для декора, создавая различные орнаменты. Со временем эта техника полюбилась и другим странам. Раньше она ассоциировалась с бедностью и применялась вынужденно, сейчас это настоящий модный тренд.

В технике лоскутного шитья можно создавать уникальные вещи, подбирая каждый кусочек ткани самостоятельно. Сейчас пэчворк ассоциируется с эко трендом, выглядит ярко и необычно. Одежду в таком стиле можно увидеть на показах Versace, Chanel, Chloé, Burberry, Dolce & Gabbana и других модных домов. Мода на ретро позволяет вдохновляться образами из 1970-х годов, когда пэчворк был настоящим трендом.

Корсет

История корсетов очень интересна, ведь на протяжении нескольких столетий он использовался для самых разных целей:

16 век — имел коническую форму, поддерживал прямую линию корсажа и его гладкую поверхность;

17 век — сохранял первоначальную форму, выступал основой для украшения драгоценностями;

18 век — был близок к цилиндрической форме, поддерживал осанку, что было важно на официальных приемах;

19 век — сначала подчеркивал фигуру и ее очертания, постепенно начал формировать узкую талию;

20 век — Первая мировая война повлияла на то, что женщины постепенно начали отказываться от корсета.

В наше время форма корсета сохранилась в свадебной моде. Теперь он призван не утягивать фигуру, а подчеркивать талию и грудь. Последние годы корсеты стали трендом, но теперь они заметно трансформировались. Их отдельные элементы используются при создании топов, платьев, блузок. Сейчас он чаще всего встречается в виде корсетного топа и может сочетаться со спортивной, кэжуал одеждой.

Кардиган

Казалось, что мода на кардиганы осталась еще в 2010-х годах, но сейчас они снова в тренде. Если сначала они возвращались на подиумы в виде коротких оверсайз моделей с крупными пуговицами, ностальгия по нулевым сыграла свою роль и в тренде снова облегающий фасон. Тонкие кардиганы на маленьких пуговицах носят с лонгсливами, рубашками, кроп-топами.

В нулевых кардиганы носили модные звезды, героини фильмов и сериалов. Они отлично вписываются в офисный стиль, могут сочетаться с классическими вещами, формирующими образ строгого библиотекаря или учителя. Также их можно носить с мини-юбками, топами и футболками, чтобы сформировать более легкий и неформальный стиль.

Этот тренд показал, что кардиган был незаслуженно забыт, ведь сочетать его можно с большинством одежды в гардеробе. А разнообразие моделей позволяет создавать больше интересных сочетаний на каждый день.

Классические жилеты

Раньше их носили только деловые женщины, офисные работницы и школьницы. Сейчас жилеты сочетают не только с классической одеждой, но и с джинсами, брюками карго, носят на голое тело.

Жилеты впервые появились в Англии, а их предком можно назвать камзол. Жилеты обрели популярность в конце 18 века и вначале выполняли функцию корсета, утягивая фигуру. Когда карманные часы стали широко распространяться, появились модели со специальными карманами для них.

У классического жилета спинка выполнена из атласа, есть несколько пуговиц, а вырез может иметь разную глубину. Сейчас можно найти укороченные, удлиненные, классические, облегающие, свободные модели. Их популярность в нынешнее время можно объяснить возвращением трендов нулевых, а также желанием экспериментировать и пересматривать отношение к классическим вещам.