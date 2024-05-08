Что делать, если у вас аллергия на гель-лак

Не секрет, что долговременное покрытие ногтей гель-лаком завоевало признание во всем мире, ведь такой маникюр отличается высокой стойкостью и очень удобен в носке. Однако после посещения нейл-мастера некоторые девушки сталкиваются с неприятными проявлениями аллергической реакции. Химик-технолог Татьяна Заболотских объяснила, почему возникает аллергия на гелевые материалы, а также чем заменить гель-лак без риска для здоровья ногтей.

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Аллергия на гель-лак: что это такое

Прежде всего необходимо определить, что же такое аллергическая реакция и почему она может возникнуть на покрытие для ногтей. По словам многих профессоров и современных специалистов, аллергия — это неадекватный ответ организма на определенные вещества, и что конкретно вызывает аллергическую реакцию у здорового человека, пока неясно — этот вопрос остается открытым.

Возможно, вы когда-нибудь слышали о том, что ваши знакомые столкнулись с аллергией на гель-лак определенного бренда — чаще всего из-за негативных отзывов производитель приобретает плохую репутацию. Однако не стоит делать поспешных выводов и вносить этот бренд в «черный список». Поскольку аллергическая реакция обусловлена индивидуальными особенностями организма, то если одна девушка испытала проблему, это вовсе не означает, что аллергия начнется у всех клиентов мастера, использующего данный гель-лак в своей работе.

Здесь можно провести хорошую аналогию с аллергической реакцией на мёд, цветочную пыльцу, некоторые продукты питания и даже на шерсть животных. Пока одни люди мучаются от респираторных проявлений аллергии — кашля, чихания и заложенности носа, пытаясь избежать всякого контакта с аллергенами, другие люди на данные факторы абсолютно никак не реагируют.

Как проявляется аллергия на гель-лак

При аллергии на гель-лак у клиентов наблюдается покраснение кутикулы и боковых валиков, а также раздражение, трещины и шелушение верхних слоев кожи. Причинами иммунного ответа при контакте с материалом могут стать химические компоненты и олигомеры, входящие в состав гель-лака, а также истекший срок годности и нарушение правил хранения продукта.

Использование некачественных гелевых материалов увеличивает риск возникновения негативной реакции на гель-лак. Поэтому добросовестный производитель всегда проводит тщательную проверку всех составляющих гель-лаков. Например, некоторые изготовители заранее заказывают компоненты, которые проходят высокий уровень очистки, что позволяет им производить гелевые материалы для чувствительных ногтей, проходить необходимые проверки и добровольно сертифицировать свою продукцию.

Кроме того, чтобы обеспечить стойкое покрытие, мастеру необходимо использовать множество различных средств, включая праймер и обезжириватель, базу и топ, которые также могут вызывать аллергию, поскольку они непосредственно контактируют с ногтевой пластиной и часто попадают на кожу.

Выход есть, или Что такое пудровый маникюр

Стоит понимать, что любой гель-лак — это в первую очередь олигомерный плёнкообразователь, затвердевающий под воздействием ультрафиолетового излучения в UV/LED лампе. Существует отдельная категория людей, обладающих чувствительной ногтевой пластиной и предрасположенностью к возникновению аллергических реакций. Таким клиентам обычно не подходят материалы на основе олигомеров, но чтобы не отказывать себе в удовольствии сделать красивый и стойкий маникюр, им стоит обратить внимание на инновационный способ покрытия ногтей — дип-систему.

Дип-системы — это настоящее спасение для людей с аллергической реакцией на гель-лаки. Это специальные клеевые системы на основе медицинского клея и пудры из цианоакрилата, которые являются безопасными и гипоаллергенными для ногтей. Они могут использоваться не только аллергиками, но и теми, кто хочет восстановить свои ногти после неудачного опыта с гель-лаком — например, после посещения начинающего или неопытного мастера.

Как это работает?

Для использования дип-системы в домашних условиях необходимо нанести базовое покрытие одним слоем, затем окунуть палец в баночку с сухим гель-лаком — дип-пудрой. После этого выполнить второй шаг — нанести активатор, и, если потребуется, дополнительные слои дип-пудры для достижения более яркого и выраженного эффекта. В завершение процедуры следует покрыть ногти специальным дип-топом. В результате выполнения пудрового маникюра ногти становятся прочными и крепкими, а главное — покрытие продержится несколько недель.

Заключение

Как мы уже говорили, аллергия на гель-лак — явление весьма неприятное. Если после маникюра вы испытываете такие симптомы, как зуд, дискомфорт и болезненные ощущения в области контакта ногтя или кожи с гель-лаком, незамедлительно обратитесь к своему мастеру. Возможно, с гель-лаковым покрытием нужно будет немного повременить, но это не значит, что от него нужно будет отказываться навсегда — к счастью, благодаря современным технологиям появились новые и безопасные способы порадовать себя свежим и качественным маникюром, даже если вы — аллергик.