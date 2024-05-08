Седокова в откровенном наряде показала лицо без косметики

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова показала лицо без косметики на видео в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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41-летняя исполнительница запечатлела себя в облегающем черном кроп-топе с глубоким декольте, который подчеркивал ее грудь. Также она надела серые легинсы в сочетании с длинными носками и кроссовками.

Знаменитость не стала наносить макияж, убрала волосы в прическу и продемонстрировала наращенные ногти белого цвета. При этом певица пригласила подписчиков на свой бесплатный концерт в Москве.

В марте Анна Седокова снялась в комбинезоне с длинными рукавами-перчатками и леопардовым принтом и корсетном боди, которое подчеркивало ее силуэт.