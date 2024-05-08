Интересные и неожиданные факты о сыворотке

Если вы старше среднего школьного возраста, то наверняка слышали о сыворотках для лица. Сыворотки для лица сейчас очень популярны, их продают в магазинах и на маркетплейсах. Но уверены ли вы, что точно знаете, как правильно пользоваться сыворотками? Собрали несколько полезных фактов, которые стоит знать всем.

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Действуют как лечебные средства

Сыворотки используются в качестве лечения и направлены на устранение конкретных проблем: например, гиперпигментация, акне или морщины. Перед покупкой необходимо внимательно изучить список ингредиентов.

«Гиалуроновая кислота интенсивно увлажняет кожу и придает ей сияние. Сыворотки на водной основе помогают устранить признаки раннего старения, такие как тонкие линии и морщины, а средства с ретинолом хороши для удаления пятен и осветления кожи. Поэтому подбирать сыворотку нужно под себя, а не по принципу "подружка посоветовала», — объясняет косметолог Лиана Давыдова.

Сыворотки можно наслаивать друг на друга

Вы можете наносить несколько сывороток, чтобы получить максимально эффективное лечение и решить несколько проблем за один раз. Однако всегда следите за тем, чтобы между каждым нанесением у вас оставалось несколько минут.

«Стоит проконсультироваться со специалистом, прежде чем выбрать ту или иную комбинацию сывороток: некоторые ингредиенты могут не сработать вместе и привести к проблемам», — предупреждает Лиана.

Больше — не всегда лучше

Сыворотки имеют высокую концентрацию активных ингредиентов, что делает их очень мощными по действи.. Нанесение большего количества, чем рекомендовано, может нарушить состояние кожи и привести к воспалениям.

«Если у вас чувствительная кожа, эффект будет еще хуже. Поэтому не верьте, если кто-то говорит вам, что чем больше количество сыворотки для лица, тем лучше результат. А перед применением важно обязательно провести патч-тест», — говорит Лиана.

Срок годности сыворотки быстро заканчивается

Поскольку в их состав входят сильнодействующие ингредиенты, они легко могут стать нестабильными.

«Например, витамин С со временем может окисляться и терять свою эффективность. Всегда читайте этикетку, чтобы точно знать, сколько и как хранить сыворотку. Обычно это сухое и прохладное место, а не полочка в ванной, как у многих из нас», — напоминает Лиана.

Защита от будущих повреждений

Общеизвестно, что солнечные ультрафиолетовые лучи очень вредны для кожи и могут привести к появлению мелких морщин.

«Многие сыворотки с активными ингредиентами (витамин С, витамин Е и зеленый чай) помогают справиться с фото-повреждениями. Кроме того, они также помогают предотвратить окислительное повреждение от УФ-лучей и загрязнения окружающей среды, приводящее к появлению мелких морщин. Но если вы не будете использовать средство с SPF, эффект от использования сыворотки сведется к нулю. Всегда наносите сыворотку на чистое лицо утром, а затем наносите слой солнцезащитного крема для дополнительной защиты», — объясняет Лиана.

Общее правило использования сыворотки

Наносите небольшое количество на чистое лицо утром и в конце дня. Не забудьте про слой увлажняющего крема, дав ему впитаться в течение нескольких минут.