Ксения Собчак публично высмеяла Нюшу после смены имиджа

Журналистка Ксения Собчак публично высмеяла певицу Нюшу после смены имиджа. Телеведущая высказалась в Telegram-канале.

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Ксения Собчак обратила внимание на то, что поп-исполнительница сильно изменилась за последнее время.

«Нюша наняла стилиста, стерла все стремные фотки из Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и хочет перевоплотиться в «гуру моды» вслед за Идой Галич», — написала журналистка.

В августе 2017 года Нюша вышла замуж за бизнесмена Игоря Сивова. В 2018-м певица родила дочь Серафиму-Симбу. В декабре 2021-го у артистки и предпринимателя появился сын Саффрон. В 2022 году Нюша рассказала Светлане Бондарчук, что столкнулась с изменой со стороны супруга, когда была беременна вторым ребенком. Несмотря на это, певица простила Сивова. В январе появились слухи о разводе артистки и бизнесмена.

7 мая Нюша объявила о расставании с Игорем Сивовым. По словам певицы, решение расстаться после семи лет брака было обоюдным. Знаменитость заверила, что между ними с предпринимателем остались прекрасные отношения и взаимопонимание.