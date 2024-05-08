С чем сочетать, куда и как носить белые майки летом 2024

В детском саду майка — это нижняя одежда. А люди постарше (особенно взрослые модные девушки, а не только «крепкие орешки») вполне могут носить ее как самостоятельный элемент образа, сочетая с множеством других предметов гардероба. Рассказываем, как делать это правильно.

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С корсетом

Наденьте майку под корсет, чтобы создать роскошный многослойный образ в стиле стритстайла.

«Монохромный подход позволит не заморачиваться правильными сочетаниями оттенков, он стройнит фигуру и удлиняет ее визуально, а вот цветовой контраст между корсетом и майкой — стилистическое веяние 80-х», — объясняет стилист Сергей Бойко.

С прозрачным платьем или топом

С помощью гладкой майки без принта вы сможете смело использовать свои не самые безопасные в смысле прозрачности вещи.

«С романтичным тонким платьем получится милый, немного бунтарский наряд. С топом-сеткой можно создать почти космический и героический образ», — считает Сергей.

С джинсовой юбкой-миди

Нет более классического дуэта, чем обычная майка и джинсовая юбка-миди.

«Этот основной летний комплект не зря является проверенным и верным, ведь эти простые в обращении вещи объединяются в ансамбль, не требующий особых усилий», — говорит Сергей.

С короткими шортами

Если говорить о нарядах для теплой погоды, то короткие шорты в стиле и облегающая майка — идеальное сочетание.

«Дополните образ брутальными ботинками для города или тапочками-вьетнамками для пляжа», — предлагает стилист.

Под курткой

Вариант не только для повседневных выходов, но для парадного дефиле!

«Если надеть широкие джинсы и кроссовки, будет спортивный шик. А вот шелковая юбка и шпильки добавит гламура и позволит посетить мероприятие в стиле smart casual», — уверяет Сергей.

С текстурированной юбкой

Если вы выбираете гладкий и простой верх, то фактурная нижняя часть уравновесит наряд.

«Добавьте немного кокетливости в образ с помощью интересной юбки. Бахрома, пайетки, забавные или геометрические принты и кружево — все это приветствуется», — подчеркивает Сергей.

С брюками

Просто достаньте пару ярких брюк, чтобы сделать свой наряд выразительнее.

«Это могут быть широкие штаны-палаццо или ковбойские клеши, пижонские „дудочки“ длиной до щиколотки или мужские брюки из твида. Тут, кстати, отлично подойдут и мужские же подтяжки, это очень секси», — рассказывает Сергей.

С шортами

Образ девушки-скейтера: майка, шорты с низкой посадкой и панамка-ведро. Отлично для теплых дней.

«Добавьте интересную бижутерию и яркую рубашку, чтобы закончить ансамбль», — предлагает стилист.

Под жилетом

«Майка — идеальное дополнение к облегающему жилету, позволяющее вещи в стиле business casual занять центральное место в этом утилитарном ансамбле. Ни убавить, ни прибавить», — заключает Сергей.

С мешковатыми брюками

Облегающий верх и просторные брюки — широкие штанины отлично сочетаются с узкими майками.

«Игра на контрастах всегда эффектна!» — напоминает Сергей.

С юбкой A-силуэта

Объемная юбка, расширенная книзу, сразу создает интригующий силуэт и придает элегантность неформальным топам.