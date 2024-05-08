Модель Карина Истомина снялась в прозрачном платье
Модель и диджей Карина Истомина снялась в откровенном образе. Жена футболиста Федора Смолова опубликовала фотографию в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
30-летняя Карина Истомина была запечатлена в красном прозрачном макси-платье, которое подчеркнуло ее фигуру. При этом модель не стала надевать бюстгальтер. Диджей дополнила свой наряд черными кожаными лоферами.
В июне 2023 года Карина Истомина вышла замуж за футболиста Федора Смолова. Диджей опубликовала фотографии с росписи в социальных сетях. 21 сентября модель объявила о том, что они с футболистом ждут ребенка. 15 ноября пара сообщила, что у них родилась дочь. Звезды назвали ее Лора.
На днях Карина Истомина дала интервью Ксении Собчак, в котором рассказала о предложении от Федора Смолова.
«Я узнала, что беременна, 23 марта, а 5 апреля мы сидели дома, смотрели сериал. И он мне кинул на Госуслуги… И мне пришло уведомление, что Федор Смолов предложил вступить в брак. В конце мая он мне подарил кольцо. Я вообще ни о чем не знала. Мы пошли гулять в Парк Горького, он встал на колено, сказал: «Я тебя очень люблю. Будешь моей женой?» Я говорю: «Буду», — сказала модель.