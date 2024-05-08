Летние оттенки помад, которые заставят мужчин с вами знакомиться

Летом стоит обновить не только гардероб, но и косметичку. Визажист Ольга Думцева подсказала нам несколько трендовых оттенков помад на летний сезон 2024. Будьте осторожны — мужчины сойдут с ума!

Оттенки розового

Один из главных трендов этого лета — контрасты розового.

Визажист:

«Выбирайте либо сочные холодные оттенки розового, либо припыленные, но обязательно холодные».

Фуксия, лавандовые и полупрозрачные варианты помад с сатиновым финишем — маст-хэв в вашей косметичке.

Алый

Выбрать идеальный красный — та еще задача. Наш эксперт рекомендует подойти к этому вопросу ответственно.

Ольга:

«Красный, который не подходит вашему цветотипу, испортит любой образ. Обратите внимание на то, как он сочетается с вашей кожей и глазами».

Помимо прочего, визажист рекомендует использовать красные оттенки помады и днем — в этом летнем сезоне нет строгих правил на яркие акценты в дневное время.

Блески

Если вы не принимаете никакой цвет, наш эксперт рекомендует отказаться от нюдов и заменить их на легкие полупрозрачные блески для губ.

Ольга: