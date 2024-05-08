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Российская стилистка назвала три стрижки для маскировки поврежденных волос

Российская стилистка Марина Павлова назвала три стрижки для маскировки поврежденных волос. Ее комментарий публикует WomanНit.

Стилистка назвала три стрижки для маскировки поврежденных волос
©  Lenta.ru

По словам эксперта, истонченные и пересушенные пряди поможет спрятать шегги (стрижка, создающая эффект беспорядочно расположенных локонов, объемных в области макушки и филированных на концах — прим. «Ленты.ру»). Подобная прическа особенно подойдет тем, кто не хочет чрезмерно укорачивать пряди.

В то же время специалистка внесла в список две разновидности боба: французский и текстурированный. Первый вариант — с длиной чуть ниже скул — также придаст объем волосам и подчеркнет шею. В свою очередь, второй способствует визуальному омоложению.

«У боба множество плюсов. Помимо того, что он идет почти всем и всегда в тренде, он помогает скрыть проблемы с волосами, пока вы занимаетесь их восстановлением», — пояснила собеседница издания.

Ранее в мае парикмахер Натали Филиппова и стилистка Schwarzkopf Ирина Задонская также перечислили россиянкам стрижки, которые подходят женщинам любого возраста.

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Марина Павлова