Три признака идеального BB-крема: на что обратить внимание при выборе

Несколько лет назад тональный крем, без которого нельзя было представить косметичку, сдал позиции под напором тренда на натуральность. Однако идеальный, ровный тон не вышел из моды. Просто теперь для него используют более легкие продукты, во главе которых стоит BB-крем.

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Первые BB-кремы появились на прилавках еще в середине прошлого века в Европе, но популярность обрели благодаря бьюти-технологам из Южной Кореи. Местная индустрия вывела продукт на новый уровень, усовершенствовав его функционал: текстура стала легче, покрытие — естественнее, а формула обрела полезные для кожи компоненты.

Эти качества объединяют в себе BB-кремы от молодого корейского бренда PSLAB. Марка придерживается научного подхода, благодаря которому ее ассортимент регулярно пополняется эффективными продуктами. Среди них — декоративная косметика, средства для ухода за лицом, телом и волосами.

Несмотря на научный бэкграунд, PSLAB говорит на понятном аудитории языке и понимает ее потребности. Формулы здесь не перегружены компонентами с труднопроизносимыми названиями и не сулят чудес, а только решают конкретные задачи. Какие именно? Разберем на примере BB-кремов.

На что обратить внимание при выборе BB-крема

Многозадачность

Уходовая и декоративная косметика сегодня идут рука об руку, поэтому не удивительно, что все больше признания получают гибридные продукты. BB-кремы от PSLAB только подтверждают этот тренд бьюти-индустрии. Создавая безупречное покрытие, они действуют наперед — ухаживают за кожей и превентивно воздействуют на факторы, которые провоцируют появление несовершенств.

Формула

Времена, когда мы бездумно относились к составу косметики, давно ушли в прошлое. Сегодня считается хорошим тоном придирчиво изучать бьюти-формулы, чтобы найти средство, подходящее запросам конкретно вашей кожи. И бренды поддерживают это стремление.

Ваш BB-крем подчеркивает шелушения и усугубляет проблему обезвоживания? Ищите продукты, в составе которых есть коллаген. В формуле крема Collagen 2 in 1 от PSLAB полезный белок помогает коже вырабатывать собственный коллаген и устраняет сухость. Ему помогают пчелиный воск, который поддерживает эластичность кожи, и аллантоин, в чьи задачи входит устранение покраснений.

Если ваша основная жалоба — акне, обратите внимание на средства с центеллой азиатской. В BB-креме Calming Cica 2 in 1 бренда PSLAB центелла активно борется с высыпаниями и оказывает противовоспалительный эффект. За уход в формуле отвечают аллантоин и пчелиный воск.

Текстура

Хороший BB-крем должен ложиться на манер второй кожи и скрывать все, что необходимо скрыть. Средства PSLAB отлично справляются с этими задачами. При минимальном расходе они хорошо тушуются и ложатся тонким слоем, который сливается с естественным оттенком кожи и маскирует несовершенства.