Стилист назвала самые модные принты сезона весна-лето 2024 года

Растительные, анималистичные, абстрактные принты и горох будут популярны весной и летом 2024 года. Об этом Москве 24 рассказала имидж-дизайнер, топ-стилист Елена Юрина.

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По ее словам, один из главных трендов года – природные принты, вдохновленные растениями.

"Цветы, листья активно используются для украшения одежды и аксессуаров. Такие вещи прекрасно смотрятся в весенне-летних образах, придавая им свежести и яркости", – отметила стилист.

При этом можно даже выбрать принт в виде одного крупного цветка, который будет привлекать к себе внимание, добавила она.

"Актуальными останутся в сезоне весна-лето и анималистичные принты. Изображения животных – зебры, тигра, змеи – добавят образам дерзости и загадочности. Они будут популярны как в классической черно-белой гамме, так и в ярких цветах", - Елена Юрина, имидж-дизайнер, топ-стилист.

Кроме того, в тренде по-прежнему горох. Он популярен уже не первый сезон.

"Но выбирать важно именно принт с крупными горошинами, которые располагаются на достаточном расстоянии друг от друга, иначе вещь будет выглядеть дешево", – предупредила Юрина.

Еще один тренд весны-лета 2024 года – абстрактные принты, причем чем более непонятным будет изображение, тем лучше.

"Рекомендуется использовать фантазийные линии, хаотично расположенные геометрические фигуры. Принт должен напоминать картины импрессионистов", – пояснила стилист.

А лучше всего абстрактные узоры будут смотреться на летящих тканях – шифоне, тонком хлопке, заключила Юрина.

Ранее стилист Анна Скороходова рассказала, с чем лучше сочетать главный цвет 2024 года – персиковый. По ее словам, он будет прекрасно смотреться с самим же собой. Монохромные образы в персиковом оттенке подойдут как для рабочих будней, так и для приемов. Также персиковый интересно миксовать с теплым коричневым, горчичным либо медово-желтым.