Семь моделей балеток, которые станут классным акцентом в образе

Этой весной даже задумываться не стоит, какая пара обуви мастерски впишется в гардероб, да так, что любой образ заиграет элегантностью без ущерба комфорту. Речь, разумеется, про балетки, которые в прошлом году покинули ряды антитрендов! Эти сентиментальные туфли на плоском ходу — решение всех проблем.

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Какие балетки выбрать? Ажиотаж вокруг красных моделей с перемычками, который царил в соцсетях в конце зимы, кажется, сошел на нет (неудивительно, ведь каждый, кто мечтал о такой паре, уже ею обзавелся). Тем не менее балетки в стиле Мэри Джейн — абсолютный must have! И неважно, какого они цвета: немного наивная клубничная карамель, к примеру, станет сочным акцентом даже в самом серьезном образе с лаконичными джинсами или строгим костюмом.

Впрочем, в этом сезоне обувь любит декор. Тут и ненадоедающий анималистический принт, который так и норовит стать базой, и стразы-бусины, которыми может быть украшена поверхность. Фиксирующие ногу ремешки тоже своего рода украшение, а значит, ничто не мешает им умножиться в количестве. Металлизированные и полупрозрачные текстуры — еще два тренда, на которые стоит обратить внимание. Что касается мыса, то и здесь есть где разгуляться: круглые, острые или квадратные, как у пуантов, — решать вам.