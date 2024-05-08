Стилисты назвали лучшие и худшие наряды звезд на Met Gala

Стилисты Лиза Тэлбот и Эллис Рэнсон назвали лучшие и худшие наряды звезд на ежегодном бале Met Gala. Соответствующий материал появился на сайте издания Daily Mail.

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По их мнению, модель Джиджи Хадид, актриса Зендея, сценаристка Айо Эдебири и актриса Сидни Суини затмили всех знаменитостей на красной дорожке.

«Айо была одета в самое элегантное платье Loewe с цветочным 3D узором. Наряд Сидни, в свою очередь, также был элегантным как по цвету, так и по структуре. Дополнительные детали и черные кожаные перчатки добавили ему стиль», — отметила Тэлбот.

Кроме того, эксперты обратили особенное внимание на журналистку, главного редактора Vogue и сопредседателя Met Gala Анну Винтур. Она предстала перед камерами в белом платье и черном пиджаке длины макси, оформленном цветочными изображениями из перьев.

В то же время специалисты заявили, что их больше всех разочаровала супермодель Эмили Ратаковски.

«В брифе речь шла о возрождении моды и красоты. Да, она одна из самых красивых женщин в мире, поэтому она полностью соответствует этому требованию, но в брифе не было необходимости обнажать все», — высказалась Рэнсон.

Также среди безвкусно одетых звезд оказались певицы Дуа Липа и Рита Ора, телезвезда Ким Кардашьян и рэперша Doja Cat, которая пришла на мероприятие в мокром платье-футболке.

«В то время как знаменитости носили одежду от кутюр, она носила мокрое платье-футболку. Всегда ожидается, что она пойдет на неожиданный шаг и сделает свой модный момент, но это кажется очень отстраненным и не совсем соответствует задаче», — заключила Рэнсон.

Ранее сообщалось, что пропалестинские протестующие попытались сорвать ежегодный бал Met Gala в Нью-Йорке.