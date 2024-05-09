Эксперт по коже объяснила, как предотвратить раздражения после бритвы

Кожа в области подмышек не требует нашего особого внимания, но и вред ей причинять тоже не рекомендуется. Об этом рассказала специалист по уходу за кожей Катерина Лебедева. В эксклюзивной беседе с журналистами издания «Газета.Ru», эксперт популярного бренда дезодорантов объяснила, что подмышечные впадины требуют особого ухода. При неправильном бритье они могут покрыться сыпью, что в последствии вызовет раздражения.

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По словам специалиста, важно как можно аккуратнее обходиться с нежной кожей подмышек и не повредить роговой слой. Чтобы избежать неприятных последствий, необходимо некоторое время перед бритьем провести под теплым душем.

«Вода смягчает и приподнимает волосы, что позволяет вам легче их сбривать, не травмируя сильно кожу», — рассказала Катерина журналистам «Газеты.Ru».

Эксперт также отметила, что крайне важно ответственно подходить к выбору дезодоранта. Он должен не только защищать вас от неприятного запаха и пота, но и заботливо воздействовать на кожу подмышечных впадин.

По словам Катерины Лебедевой, хороший продукт не содержит спирта и состоит на ¼ из увлажняющего крема. Такое средство обеспечит деликатный уход вашей коже и поможет в устранении неприятных последствий после бритья.