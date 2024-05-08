Кораллы и фантазийный френч: трендовый маникюр для начала лета 2024
Летом хочется больше свежести и яркости в образах, тем более погода к этому располагает.
Нейл-мастер Мия Сергеева подсказала WomanНit отличные варианты на этот летний сезон.
Кораллы и все оттенки красного
Какой стильный образ может обойтись без покрытия в красном цвете? Но в летнем образе можно не стесняться и подобрать необычный оттенок красного.
«Простой алый или классический нейтральный, конечно, хороши, но уже приелись. А вот коралловый или красный, уходящий в оранжевый — самый тренд», — комментирует наш эксперт.
Цветной френч
Этот вариант дизайна так полюбился нашим девушкам, что упорно удерживает позиции в топах и этим летом. Мия рекомендует посоветоваться со своим мастером и не ограничиваться двумя оттенками в маникюре.
«Почему бы не попробовать фантазийный френч или тот, который придумает ваш мастер? Любые сочные вариации френча приветствуются», — говорит нейл-мастер.
Все варианты розового покрытия
И дело даже не в отголосках Барби-тренда прошлого года. Мия:
«Розовая палитра невероятно широкая, вы точно найдете свой оттенок под настроение, я бы сказала, что этим летом приветствуется молочно-розовое покрытие, очень похожее на припыленный розовый, но более 'разведенный».