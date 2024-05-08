Кораллы и фантазийный френч: трендовый маникюр для начала лета 2024

Летом хочется больше свежести и яркости в образах, тем более погода к этому располагает.

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Нейл-мастер Мия Сергеева подсказала WomanНit отличные варианты на этот летний сезон.

Кораллы и все оттенки красного

Какой стильный образ может обойтись без покрытия в красном цвете? Но в летнем образе можно не стесняться и подобрать необычный оттенок красного.

«Простой алый или классический нейтральный, конечно, хороши, но уже приелись. А вот коралловый или красный, уходящий в оранжевый — самый тренд», — комментирует наш эксперт.

Цветной френч

Этот вариант дизайна так полюбился нашим девушкам, что упорно удерживает позиции в топах и этим летом. Мия рекомендует посоветоваться со своим мастером и не ограничиваться двумя оттенками в маникюре.

«Почему бы не попробовать фантазийный френч или тот, который придумает ваш мастер? Любые сочные вариации френча приветствуются», — говорит нейл-мастер.

Все варианты розового покрытия

И дело даже не в отголосках Барби-тренда прошлого года. Мия: