Стилист Бородиной назвал «вчерашнюю укладку с кровати» новым трендом

Российский стилист Ксении Бородиной и других звезд Алеко Надирян посоветовал делать растрепанную укладку. Об этом он написал в Telegram-канале.

© Газета.Ru

«Слегка небрежно, будто вы только что встали с кровати и не успели расчесаться. С такой укладкой на Met Gala, например, была Ким Кардашьян и Дав Кэмерон. А Хейли Бибер и Сьюки Уотерхаус часто используют этот прием в повседневной жизни. Мужчины, кстати, по моим наблюдениям, находят легкий hair mess очень привлекательным. Особенно в сочетании со смоки / стрелками и красными губами / чистым нюдом с сиянием. Лайфхак от Ким — для усиления эффекта «вчерашней прически» можно заплести косу и почти полностью ее растрепать», — написал стилист.

Тема бала Института костюма Met Gala звучала как «Спящие красавицы: пробуждение моды». Среди гостей мероприятия были Ирина Шейк, Рита Ора, Кендалл Дженнер, Джиджи Хадид, Ким Кардашьян, Дженнифер Лопес, Зендая и другие звезды.

До этого стилист Бородиной назвал стрижку из «Друзей» феноменом и трендом.

Ранее стилист Бородиной высказался о женщинах с «орущими детьми».