Стилисты подобрали деловой дресс-код на весну и лето

Сооснователь и креативный директор российского экспериментального бренда одежды Влад Иванов рассказал про два тренда. Первый – это костюм с мужским силуэтом. Для него характерны широкие брюки с объемными вставками и широкие акцентные плечи пиджака. А второй – наоборот – с женским. Сюда включены юбки-карандаши до колена и укороченные пиджаки. Главной деталью здесь являются облегающие силуэты, подчеркивающие фигуру. Дополнительным микротрендом Влад называет "стиль библиотекарши", или "бабушкин стиль", как многие привыкли говорить. В Россию он пришел от известного итальянского бренда и сейчас очень актуален у молодежи.

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Благодаря моде на облегающие вещи снова на пике популярности трикотаж. В рубчик, полоску – выбор обширный. Майки и футболки, платья и пиджаки с разной длиной рукавов делают этот вид текстильного материала и одежду из него практически универсальными для любых поводов.

Говоря о цветах, эксперт рекомендует отдать предпочтение классике – оттенкам черного и белого. А в сочетании – монохрому или миксу двух цветов. Но не стоит совсем забывать о яркости. В этом году главным акцентным цветом является красный.

Обувь тоже не отстает от общих тенденций. Традиционные лодочки и так никогда не выходят из моды, а в 2024-м стали особой изюминкой. Стилисты советуют приобрести выделяющиеся и броские туфли смелых принтов и оттенков: неоновые или леопардовые. А для поклонников обуви на плоской подошве подойдут лоферы и вновь актуальные балетки. Иванов подчеркивает, что в образ всегда можно привнести особенную черту: белые носки в сочетании с деловыми туфлями или открытая пятка на лодочках.

В аксессуарах же можно не мелочиться и не ограничиваться. Броские украшения, блестящие браслеты и тяжелое колье – теперь это новый дресс-код современного офиса, сообщает "Российская газета".