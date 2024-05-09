Мисс США — 2023 отказалась от титула ради своего психического здоровья

Оказаться на месте девушки мечтают тысячи красавиц. 24-летняя Ноэлия Фойгт у себя в социальных сетях сделала официальное заявление о том, что приняла решение отказаться от титула «Мисс США». Девушка стала победительницей конкурса в 2023 году. По словам Фойгт, такое решение она приняла из-за того, что титул слишком сильно влияет на её психическое здоровье.

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Ноэлия поблагодарила своих близких, друзей и коллег, которые поддерживали её на протяжении всего пути. Уточнять, как именно победа сказалась на её психике, девушка не стала.

Никогда не ставьте под угрозу своё физическое и психическое благополучие. Наше здоровье — это наше богатство, — написала Фойгт.

Ноэлия отметила, что её любимой частью в истории с титулом была работа с благотворительными фондами. Представители конкурса отметили, что с уважением относятся к решению Фойгт, а о том, кто станет новой «Мисс США», объявят в скором времени.