59-летняя Алена Апина показала результаты пластической операции

Певица и автор песен Алена Апина на днях честно не только рассказала о пластической операции, но и показала первые результаты. Артистка призывает набраться немного терпения, ведь пока на лице отек.

© РИА Новости

Алена Апина совершенно не стесняется выставлять себя в социальных сетях в абсолютно разном виде: от образа роковой красотки до милой домашней женщины без капли макияжа и сложной прически. Звезде с легкостью удаются перевоплощения и публика всегда гадает, в каком амплуа Алена появится в следующий раз.

Также Апину уважают за откровенность: она одной из первых знаменитостей призналась, что ее единственная дочь появилась на свет с помощью суррогатного материнства. Сама Алена перенесла десяток неудачных попыток выносить ребенка самостоятельно, в том числе с помощью процедуры ЭКО. Не скрывает звезда и того, что прибегает к помощи пластических хирургов. На днях она показала результаты коррекции подбородка.

«Наступает такое время, когда отражение в зеркале, ну совсем, мягко говоря, не радует. И тогда опускаются руки, накрывают мысли о возрасте, о несправедливости мироздания. Меня вот сильно выбешивал мой подбородок и шея. Ничего не помогало, ни аппаратная современная индустрия, ни вмешательство хирургов (да, было такое лет 15 назад, и это не тайна, я девушка честная и рисковая). Но кардинально ничего не менялось. И вот, опля! Лазерный липолиз, дай Бог ему здоровья! Сами сравните до и после», — откровенно написала знаменитость.

Артистка также добавила, что об окончательном эффекте судить пока рано, ведь на лице пока есть отек. Однако результат даже сейчас очевиден. К тому же, как пишет Апина, такая процедура делается на всю жизнь.

После развода Алена вообще активно занялась собой — снизила вес, активно занялась спортом, преобразилась, в том числе вмешательству хирургов. Ей немного сузили талию и добавили объем в область ягодиц и бедер. Об этом она тоже честно рассказала сама.