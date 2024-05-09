56-летняя Валерия показала фигуру в купальнике

Певица Валерия показала, как выглядит ее фигура в купальнике. Народная артистка России опубликовала фотографию в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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В кадре 56-летняя Валерия предстала в синем купальнике, который дополнила соломенной шляпой, бежевыми тапочками и солнцезащитными очками необычной формы. Певица призналась, что активно работала над фигурой последнюю неделю.

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«Семь дней ежедневных силовых дают результат. Завтра уже надену шубу и вперед петь песни», — написала артистка.

В 2024 году Валерия и продюсер Иосиф Пригожин отметят фарфоровую свадьбу — 20 лет брака. Бизнесмен и исполнительница поженились 5 июня 2004 года в Кутузовском отделе ЗАГСа города Москвы.

Недавно Валерия рассказала в беседе с телеведущим Борисом Корчевниковым, что однажды подарила Иосифу Пригожину орфографический словарь на день рождения. Певица решила вручить такой оригинальный подарок по двум причинам. Артистка призналась, что тогда испытывала финансовые трудности. Второй причиной стало неправильное произношение слова «хозяева» у бизнесмена.