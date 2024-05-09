Подписчики заподозрили у Ким Кардашьян необычную пластическую операцию

На недавно прошедшем Met Gala Ким Кардашьян поразила своей невероятно тонкой талией. Некоторые даже задавались вопросом, не удалила ли она случаем ребра, чтобы влезть в корсетное платье от Maison Margiela. Впрочем, звезда уже объяснила, как справилась с этой непростой задачей без помощи хирурга. Но пользователи Сети на этом не остановились и заподозрили еще более необычный «улучшайзинг»: неожиданно, их смутили... слишком гладкие кисти Ким.

© Super.ru

Дана Омари-Харрелл, которая ведет блог о пластической хирургии в запрещенной сети, сравнила фото с Met Gala со старыми снимками Ким и пришла к выводу, что 43-летняя звезда могла прибегнуть к омоложению рук.

© Super.ru

«Возможно, она делала радиесс, пересадку жира или скульптру (или их комбинацию!) Есть еще пара филлеров, которые используют для рук. А лазеры и такие вещи, как микронидлинг, восстанавливают поверхность и стимулируют коллаген, но не заполняют. Я думаю, что она делала не только филлер, но и лазерную шлифовку», — написала Дана.

Кроме того, блогер уверена, что из-за потери веса руки Ким не могут выглядет так, как сейчас:

«Она сейчас намного тоньше, чем на старых фото (в 2018–2021 годах), поэтому ее руки должны быть еще менее наполненными, чем сейчас, после того, как она похудела, так что это не связано с весом».

Раньше Ким действительно признавалась, что ненавидит свои руки: в интервью Allure в 2022 году она назвала их «морщинистыми и грубыми». Дана заметила, что в то время Кардашьян часто скрывала руки перчатками или крупными украшениями, а в противном случае старалась держать их так, чтобы тыльная сторона ее ладоней не попадал в объективы камер. Но сейчас звезда, похоже, нашла перманентное решение для своего комлекса — на самых свежих кадрах, которые сделаны на конференции в Германии, мы не рассмотрели ни одной морщинки.