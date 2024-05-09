Певица Ханна снялась в купальнике на глубине 50 метров

Певица Ханна опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видео в купальнике.

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Недавно 33-летняя Ханна вместе со своим 40-летним мужем, продюсером Павлом Курьяновым, и детьми улетела на Мальдивы. Несмотря на то, что певица находится в отпуске, она продолжает общаться с фанатами и рассказывает о своем путешествии. В новом ролике поп-исполнительница предстала в черном крошечном бикини. Артистка в маске и ластах плавала на глубине 50 метров.

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Ханна и Павел Курьянов впервые встретились в 2010 году в Турции, где гендиректор лейбла Black Star находился на отдыхе, а певица участвовала в конкурсе Miss Kemer International. Пара поженилась в 2015 году. В 2018-м в звездной семье произошло пополнение. У них родилась дочь Адриана. В сентябре 2022 года Ханна объявила о второй беременности. 9 февраля 2023 года у Ханны и Павла Курьянова появилась младшая дочь. Девочку назвали Камиллой.

На прошлой неделе певица призналась в беседе с Hello!, что Павел Курьянов совсем ее не ревнует. Ханна отметила, что даже к ее откровенным клипам возлюбленный подходит с точки зрения продюсера, а не супруга.