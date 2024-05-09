Звезду реалити Ким Кардашьян раскритиковали за образ с кожаным корсетом

Звезда реалити-шоу, модель и бизнесвумен Ким Кардашьян напугала поклонников образом «сломанной куклы». Она опубликовала фотографии в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Перед камерой 43-летняя Ким Кардашьян предстала в образе из кютурной коллекции Maison Margiela. Звезда реалити-шоу надела бежевый кэтсьют, который дополнила черным кожаным корсетом и лаковыми туфлями на каблуках. Модель распустила волосы и сделала нюдовый макияж. Поклонники бизнесвумен не оценили ее образ.

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«Хочешь роль в фильме Тима Бертона?», «Бедные внутренние органы», «У нее будут серьезные проблемы с внутренними органами», «Ты начинаешь пугать меня…», «Это ужасное послание своим дочерям и другим девушкам», «Это отвратительно», — писали интернет-пользователи в комментариях.

В сентябре 2023-го стало известно, что Ким Кардашьян проводит много времени в компании игрока в американский футбол Оделла Бекхэма – младшего. В феврале журналисты сообщили, что отношения знаменитостей «становятся серьезными». Однако в марте появилась информация, что Кардашьян и Бекхэм-младший разошлись. По словам инсайдера, они расстались из-за отсутствия чувств.